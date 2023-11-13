В Ласнамяэ Bolt был странно припаркован на обочине. Водитель спал внутри

Патруль прибыл буквально через несколько минут. Мужчину разбудили и проверили на алкогольное опьянение. Дальше сотрудники полиции направились на поиски камер неподалеку.

В Департаменте полиции подтвердили, что сегодня около 10 утра поступило сообщение об арендованном автомобиле Bolt, необычно припаркованном на обочине. В машине спал мужчина, при этом мотор автомобиля работал.

„По первоначальным данным, мужчина был нетрезв, однако факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии еще устанавливается. Автомобиль был перемещен на парковку Департамента полиции и погранохраны“, — отметили представители полиции.

В Эстонии действует практически нулевая толерантность к вождению в нетрезвом виде. У водителей легковых автомобилей, трамваев и вездеходов не должно быть более 0,2 миллиграмма алкоголя в одном грамме крови. Полиция каждый день работает для того, чтобы на дорогах Эстонии не было пьяных водителей, и для этого важен вклад каждого человека.

О замеченных на дороге пьяных водителях необходимо сообщать в Центр тревоги по номеру 112.

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