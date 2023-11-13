Руководитель известной сети магазинов: в Эстонии растет смарт-дискриминация

Тармо Лауринг считает, что несколько крупных сетей общественного питания уже вынудили покупателей пользоваться кассами самообслуживания, тем самым лишив их возможности выбора. „Многие торговые сети намеренно сделали обслуживание в обычной кассе максимально неудобным для покупателей, к тому же, в лучшем случае, работает только одна такая касса. На самом деле, зачастую нет даже и этого. Особенно часто проблемы с умными кассовыми аппаратами возникают у пожилых людей и детей. По сути, аналогичную ситуацию мы наблюдаем, например, в службе поддержки телекоммуникационных компаний, – когда вы пишете или звоните, вам отвечает голосовой робот, что обычно бесполезно. В конце концов, клиент просто сдаётся, так и не получив помощь“, — сказал Лауринг.

„Смарт-кассы в магазинах, безусловно, имеют свои преимущества. Например, если надо купить всего два-три предмета, это можно сделать быстро и уйти. В то же время, наши расчёты показали, что покупки в среднем получается делать быстрее, когда вас обслуживает человек, особенно если в корзине много товаров. Опрос клиентов также показал, что люди по-прежнему предпочитают иметь дело с обслуживающим персоналом. Кроме того, в продуктовых магазинах постоянно возникают проблемы с кассами самообслуживания – например, когда автомат не считывает штрих-код, или приходится вызывать кассира, чтобы подтвердить свой возраст, а ещё, эти вызывающие неловкость выборочные проверки для поимки воров“, – сказал Лауринг.