В произведенных в Финляндии сладостях нашли запрещенное в ЕС вещество

Некоторые салмиакки и лакричные конфеты, произведенные в Финляндии, содержат матрин, который запрещен для использования в пищевых продуктах на территории ЕС.

Это стало известно благодаря исследованию Yle. Как минимум в шести продуктах концентрация матрина превышала норму.

На уровне ЕС матрин в настоящее время не квалифицируется как вредное для здоровья вещество, однако он и не считается безвредным.

Вредные свойства матрина не изучены, поэтому в целях безопасности его запрещено использовать.

В случае обнаружения в продукте матрина производитель обязан изъять продукцию из продажи.

Специальный эксперт Агентства продовольствия Арья Хейнонен заявила, что потребителям не стоит беспокоиться о небольших количествах вещества.

Производители кондитерских изделий при этом ссылаются на немецкое исследование, согласно которому у матрина нет значительных токсических свойств.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .