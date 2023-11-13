В произведенных в Финляндии сладостях нашли запрещенное в ЕС вещество

Некоторые салмиакки и лакричные конфеты, произведенные в Финляндии, содержат матрин, который запрещен для использования в пищевых продуктах на территории ЕС.
Это стало известно благодаря исследованию Yle. Как минимум в шести продуктах концентрация матрина превышала норму.
На уровне ЕС матрин в настоящее время не квалифицируется как вредное для здоровья вещество, однако он и не считается безвредным.
Вредные свойства матрина не изучены, поэтому в целях безопасности его запрещено использовать.
В случае обнаружения в продукте матрина производитель обязан изъять продукцию из продажи.
Специальный эксперт Агентства продовольствия Арья Хейнонен заявила, что потребителям не стоит беспокоиться о небольших количествах вещества.
Производители кондитерских изделий при этом ссылаются на немецкое исследование, согласно которому у матрина нет значительных токсических свойств.
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