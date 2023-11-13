Министерство культуры и Фонд интеграции приглашают на конференцию по интеграции

На конференции по интеграции уже в десятый раз соберутся ведущие ученые и практики как из Эстонии, так и из других стран. Эксперты обсудят текущую ситуацию и сложившиеся проблемы, обменяются данными и опытом, а также предложат возможности и решения в ответ на неизбежный вопрос: как повлияли на интеграцию кризисы последних лет?

„В последние годы мы столкнулись с рядом серьёзных кризисов. Например, нам пришлось оперативно бороться с пандемией COVID-19, а также поспешить на помощь беженцам из Украины. Кризисы затронули все сферы, включая интеграцию. Пора подвести итоги, какие изменения в сфере интеграции повлекли кризисы, взглянуть на открывшиеся возможности и определить, какие вызовы теперь стоят перед нами в создании более сплоченного общества“, – сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

На конференции выступят почти 30 экспертов из более чем десяти разных стран. Ученые и практики из Эстонии, Германии, Швеции, Нидерландов, Турции и других стран обсудят четыре темы: проблемы вынужденной миграции, интеграцию военных беженцев, социальное сплочение и безопасность государства, а также лучшие способы интеграции в Европейском союзе и других странах мира.

Выступления и дискуссии, которые будут проходить в течение двух дней, завершатся дебатами между эстонскими политиками. Пределы и возможности интеграции в Эстонии обсудят Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Яак Валге (Консервативная народная партия), Катрин Кууземяэ (Партия реформ), Кристьян Ярван (Isamaa), Зюлейха Измайлова (Ээсти 200) и Вадим Белобровцев (Центристская партия).

Конференция пройдет в Таллинне в Доме братства Черноголовых, и будет транслироваться в интернете. Следить за докладами и дискуссиями, а также задавать вопросы спикерам можно на эстонском, английском и русском языках.