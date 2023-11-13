Министерство культуры и Фонд интеграции приглашают на конференцию по интеграции(1)
Министерство культуры и Фонд интеграции приглашают на ежегодную конференцию по интеграции, которая на этот раз пройдет с 16 по 17 ноября 2023 года под названием „От безопасности к солидарности: вызовы интеграции во времена кризиса“. Для бесплатного участия в веб-трансляции конференции необходимо до 14 ноября 2023 года зарегистрироваться на сайте фонда.
На конференции по интеграции уже в десятый раз соберутся ведущие ученые и практики как из Эстонии, так и из других стран. Эксперты обсудят текущую ситуацию и сложившиеся проблемы, обменяются данными и опытом, а также предложат возможности и решения в ответ на неизбежный вопрос: как повлияли на интеграцию кризисы последних лет?
„В последние годы мы столкнулись с рядом серьёзных кризисов. Например, нам пришлось оперативно бороться с пандемией COVID-19, а также поспешить на помощь беженцам из Украины. Кризисы затронули все сферы, включая интеграцию. Пора подвести итоги, какие изменения в сфере интеграции повлекли кризисы, взглянуть на открывшиеся возможности и определить, какие вызовы теперь стоят перед нами в создании более сплоченного общества“, – сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
На конференции выступят почти 30 экспертов из более чем десяти разных стран. Ученые и практики из Эстонии, Германии, Швеции, Нидерландов, Турции и других стран обсудят четыре темы: проблемы вынужденной миграции, интеграцию военных беженцев, социальное сплочение и безопасность государства, а также лучшие способы интеграции в Европейском союзе и других странах мира.
Выступления и дискуссии, которые будут проходить в течение двух дней, завершатся дебатами между эстонскими политиками. Пределы и возможности интеграции в Эстонии обсудят Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Яак Валге (Консервативная народная партия), Катрин Кууземяэ (Партия реформ), Кристьян Ярван (Isamaa), Зюлейха Измайлова (Ээсти 200) и Вадим Белобровцев (Центристская партия).
Конференция пройдет в Таллинне в Доме братства Черноголовых, и будет транслироваться в интернете. Следить за докладами и дискуссиями, а также задавать вопросы спикерам можно на эстонском, английском и русском языках.
С программой, темами и спикерами конференции можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции. На этом же сайте до 14 ноября можно зарегистрироваться для бесплатного участия в веб-трансляции первого, второго или обоих дней конференции.