13.11.2023, 10:36
ОБЗОР | В каких магазинах самые дешевые и самые дорогие адвент-календари?
ФОТО: | Õhtuleht
Меньше месяца осталось до того дня, когда зажгут свечу первого адвента и начнется предрождественский период. В магазинах уже широко представлены адвент-календари, цены на некоторы достигают более ста евро, пишет Delfi Ärileht.
Как сообщила менеджер торговой сети Prisma по связям с общественностью Кристийна Тамберг, клиенты уже сейчас интересуются адвент-календарями, наверняка в течение ноября интерес к этому виду продукции вырастет еще больше.