Экономика
13.11.2023, 10:36

ОБЗОР | В каких магазинах самые дешевые и самые дорогие адвент-календари?

 
В магазинах адвент-календар Kinder один из самых популярных товаров.
В магазинах адвент-календар Kinder один из самых популярных товаров.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Меньше месяца осталось до того дня, когда зажгут свечу первого адвента и начнется предрождественский период. В магазинах уже широко представлены адвент-календари, цены на некоторы достигают более ста евро, пишет Delfi Ärileht.

Как сообщила менеджер торговой сети Prisma по связям с общественностью Кристийна Тамберг, клиенты уже сейчас интересуются адвент-календарями, наверняка в течение ноября интерес к этому виду продукции вырастет еще больше.

Самый недорогой адвент-календарь продается в магазинах сети за 2,39, самый дорогой за 29 евро. Речь идет о продукции компании Fazer.

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