На пост председателя Eesti 200 баллотируются Маргус Цахкна и оператор Арко Окк

Маргус Цахкна, выдвигая свою кандидатуру, отметил, что намерен сосредоточиться на достижении политических целей, которые ставит в правительстве партия Eesti 200, и на более широком вовлечение членов партии в политику.

Арко Окк, баллотируясь на пост председателя партии, ставит цель — восстановить доверие членов партии и доверие избирателей к Eesti 200.

Неделю назад нынешний председатель партии Лаури Хуссар сообщил, что оставляет свой пост, чтоб сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу.

Общеесобрание Eesti 200 состоится в воскресенье, 19 ноября. Председателем будет избран кандидат, который наберет более половины голосов.

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