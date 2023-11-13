Новости Эстонии
13.11.2023, 08:44

Неутешительные данные: гендерный разрыв в зарплатах за год увеличился

 
ФОТО: shutterstock.com

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2022 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 17,7% меньше, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 2,8 процентных пункта.

Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (32,9%), в торговле (31,6%), в прочих видах услуг (27,8%), а также в промышленности (25,8%). Аналогично 2021 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин: почасовая брутто-зарплата у женщин была на 9,3% больше, чем у мужчин.

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, в Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 по 2021 год уменьшился на 9,9 процентных пункта, однако в 2022 году разрыв увеличился на 2,8 процентных пункта. „По сравнению с 2021 годом в прошлом году разрыв в зарплатах наиболее заметно сократился в строительстве и больше всего увеличился в предоставлении прочих видов услуг“, — объяснила аналитик.

Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.

Статистика основана на исследовании „Структура оплаты труда“. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Исследование „Структура оплаты труда“ проводится Департаментом статистики на основании международной методики начиная с 2005 года. Исследование проводится относительно показателей октября. Начиная с 2010 года исследование проводится через каждые четыре года. Речь идет о подробном исследовании оплаты труда, которое по сравнению с квартальной статистикой зарплат предоставляет потребителям более детальные данные. Полученные в ходе исследования данные отражают численность наемных работников, структуру и оплату труда по сферам деятельности, профессии, возрасту, полу, виду договора, полной и частичной занятости и образованию. В годы между исследованиями структуры оплаты труда данные собираются в ходе опросника „Часовая брутто-зарплата работников мужского и женского пола в октябре“ только относительно численности работников мужского и женского пола, отработанных часов и оплаты труда.

Методики Департамента статистики и Евростата в расчете гендерных различий оплаты труда отличаются. В опубликованных Евростатом данных относительно различий в зарплатах мужчин и женщин не учитывались показатели предприятий и учреждений с менее 10 работниками, а также зарплаты наемных работников в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, государственного управления и обороны.

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