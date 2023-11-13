Неутешительные данные: гендерный разрыв в зарплатах за год увеличился
Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2022 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 17,7% меньше, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 2,8 процентных пункта.
Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (32,9%), в торговле (31,6%), в прочих видах услуг (27,8%), а также в промышленности (25,8%). Аналогично 2021 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин: почасовая брутто-зарплата у женщин была на 9,3% больше, чем у мужчин.
По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, в Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 по 2021 год уменьшился на 9,9 процентных пункта, однако в 2022 году разрыв увеличился на 2,8 процентных пункта. „По сравнению с 2021 годом в прошлом году разрыв в зарплатах наиболее заметно сократился в строительстве и больше всего увеличился в предоставлении прочих видов услуг“, — объяснила аналитик.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.