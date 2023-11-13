Неутешительные данные: гендерный разрыв в зарплатах за год увеличился

Статистика основана на исследовании „Структура оплаты труда“. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Исследование „Структура оплаты труда“ проводится Департаментом статистики на основании международной методики начиная с 2005 года. Исследование проводится относительно показателей октября. Начиная с 2010 года исследование проводится через каждые четыре года. Речь идет о подробном исследовании оплаты труда, которое по сравнению с квартальной статистикой зарплат предоставляет потребителям более детальные данные. Полученные в ходе исследования данные отражают численность наемных работников, структуру и оплату труда по сферам деятельности, профессии, возрасту, полу, виду договора, полной и частичной занятости и образованию. В годы между исследованиями структуры оплаты труда данные собираются в ходе опросника „Часовая брутто-зарплата работников мужского и женского пола в октябре“ только относительно численности работников мужского и женского пола, отработанных часов и оплаты труда.