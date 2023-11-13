Начался темный сезон: молодежи Пыхья-Таллинна раздали светоотражатели

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в понедельник утром перед первым уроком ученикам школ района раздали отражатели. „Цель кампании — напомнить школьникам, что отражатель — это простой способ сделать себя заметным в темное время суток. Также обратим внимание на то, что отражатель следует повесить сбоку на высоте 30-80 см от земли, чтобы свет от фар автомобилей попадал на отражатель“, — сказала старейшина.

Управа Пыхья-Таллинна проводит кампанию по раздаче отражателей школьникам уже пятый год. Обычно акция проходит дважды в год - в начале и конце года.

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