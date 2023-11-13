Мама Анетт Контавейт исключает возвращение дочери в большой спорт: переговоры были долгими и решение далось нелегко

Несмотря на поражение Анетт в своем прощальном матче, Юлле Милк была очень рада, что в „Тондираба“ собрался аншлаг. „Очень приятно, что Анетт так любят“, — сказала Милк.

Помимо всего прочего, маму Анетт также спросили, как воспитать ребенка так, чтобы он стал топовым спортсменом. „Нельзя взваливать эту идею на себя, нужно идти шаг за шагом. Если ребенок любит путешествовать, заниматься спортом и соревноваться, то вы должны ему помочь“, — сказала Милк. „Я также не планировала делать Анетт второй ракеткой мира. Но в конце концов мы собрались вместе со всеми помощниками и сторонниками и подумали, почему бы не попробовать“.

Милк также призналась, что в субботу вечером профессиональная карьера её дочери подошла к концу. „Дверь не будет оставаться приоткрытой. Мы это уже обсуждали. Как мама, я считаю, что здоровье - это самое главное. Переговоры между нами были долгими, и это решение далось нелегко“, — призналась мама Анетт Контавейт.

Смотрите интервью мамы Анетт на эстонском языке тут.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.