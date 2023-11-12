В результате тяжелой аварии в Вильяндимаа погиб мотоциклист

В результате ДТП серьезно пострадал управлявший мотоциклом мужчина, спасти его жизнь медикам прибывшей на место аварии скорой помощи не удалось.

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