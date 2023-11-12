12.11.2023, 19:30
В результате тяжелой аварии в Вильяндимаа погиб мотоциклист
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня около половины пятого вечера на шоссе Валга-Уулу в Вильяндиском уезде произошла серьезная авария: столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Opel.
В результате ДТП серьезно пострадал управлявший мотоциклом мужчина, спасти его жизнь медикам прибывшей на место аварии скорой помощи не удалось.
Движение на месте происшествия нарушено.
Полиция обещает сообщить детали случившегося в ближайшее время.
Новость дополняется.
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