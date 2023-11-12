ЧП и криминал
12.11.2023, 18:13

В результате несчастного случая на центральном полигоне Сил обороны погиб военнослужащий

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Сегодня утром в результате несчастного случая на центральном полигоне Сил обороны погиб кадровый военный Скаутского батальона.

По первоначальной информации, военнослужащиий пострадал во время занятий вследствие подрыва имитационных средств. Пострадавшему оказали неотложную помощь и незамедлительно вызвали скорую, однако его жизнь не удалось спасти. Близких погибшего оповестили о его смерти.

Департамент полиции безопасности начал расследование для установления обстоятельств произошедшего.

Силы обороны выражают глубокие соболезнования семье и боевым товарищам погибшего и просят с уважением отнестись к горю близких покойного.

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