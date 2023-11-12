Откуда в Эстонию привозят столь популярные на Новый год мандарины и клементины, которые в декабре продают сотнями тонн?

„Мандариновый сезон только начинается, его кульминация приходится на конец ноября и декабрь. Однако уже сейчас по текущим продажам можно судить, что жители Эстонии мандарины не разлюбили, ведь фрукты пользуются популярностью с момента их появления в магазинах“, - говорит руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства компании Prisma Кристийна Тамберг.

„Мы заказываем мандарины из тех стран, где сезон этого фрукта в самом разгаре, и в данный момент они поступают к нам из Испании“, - рассказала она.

По словам руководителя отдела коммуникаций компании Selver Юрга Самеля, на этой неделе в сети начали продавать испанские клементины, а именно сорт Arrufatina. „В настоящее время мы продаем значительно больше, чем в прошлом году. Сезонные изменения - это хорошо, покупатели ищут новые вкусы“, - сказал Самель.

В декабре будет продано 600 тонн мандаринов

Он добавил, что в октябре в Selver продали на 84% больше перуанского клементина Nadarco по сравнению с прошлым годом.

По словам руководителя отдела закупок Rimi Eesti Марилин Юриссон, мандарины импортируются в магазины Rimi из Италии и из Испании.

„Сейчас мы продаем около 30-40 тонн мандаринов в неделю, но по мере приближения к Рождеству это количество увеличивается с каждой неделей. Если посмотреть на продажи в рождественскую неделю в предыдущие годы, то выходило около 120-130 тонн“, - говорит Юриссон.

По словам руководителя отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаники Терасмаа, торговая сеть закупает мандарины и клементины во многих странах. „Например, в ноябре мы импортируем их в основном из Испании и Турции, а в декабре - из Греции и Италии“, - сказала она.

Терасмаа добавила, что очень много этих фруктов покупают в преддверии Рождества. „Всего в Эстонии у нас 84 магазина, и в декабре мы планируем продать в них в общей сложности 600 тонн мандаринов и клементинов“, - добавила она.