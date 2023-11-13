Таллинн установит солнечные батареи на крышах восьми муниципальных школ

По словам вице-мэра Тийта Терика, установка солнечных батарей – важный шаг в направлении более экологичного будущего. „Солнечные батареи помогут школам значительно сократить выбросы CO 2 и расходы на электроэнергию. Это также повышает сознательность в области окружающей среды и использование возобновляемой энергии, - сказал Терик. – Станции будут установлены прежде всего для внутреннего потребления. В летние месяцы могут оставаться некоторые излишки электроэнергии, ее можно продать электросети и школы получат вырученную прибыль. Основная цель – забота об экологии и сокращение расходов на энергию“.

Общая мощность солнечных электростанций составит 475 кВт, в год они будут производить предположительно 480 000 кВт электроэнергии без выхлопов и позволит сэкономить до 20 000 евро на оплате сети в год.

Станции будут установлены на крышах Мустамяэской реальной гимназии, Пяэскюлаской школы, Юмераской основной школы, Линнамяэского русского лицея, Ласнамяэской музыкальной школы, Мустамяэской гимназии, Ыйсмяэского русского лицея, Пиритаской экономической гимназии. Школы отобраны в связи с тем, что их крыши, согласно данным экспертизы, позволяют установку солнечных батарей.

На данный момент проходит картографирование крыш для проектирования, которое будет осуществляться зимой. Установка батарей начнется весной, сразу, как только крыши просохнут. Для установки на крышах школ солнечных батарей город выплатит договорному партнеру 387 770 евро, к сумме будет добавлен налог с оборота.

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