ФОТО | В Эстонии выбрали Отца года-2023: им стал вырастивший четверых детей Юло Лооренс(11)
Все четверо сыновей Юло выросли хорошими людьми: Янек (46 лет), Индрек (45 лет), Ренек (42 года) и Виллу (35 лет). У Уло 12 внуков, и скоро Юло станет прадедушкой.
Юло - жизнелюбивый мужчина родом из из Ляэнемаа: волость Ору, небольшая деревня Эннисте, хутор Луусна. Президент Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм отметила, что Юло - живое доказательство того, что для человека самое главное - это его корни и отчий дом.
„В мире нет лучшего места, чем то, где он родился“, - сказала Хауканымм.
Получив начальное образование в школе Ору, Юло отправился изучать сельское хозяйство в Олуствере. В период расцвета колхоза „Линнанмяэ“ в 1970-1980-х годах он работал главным агрономом. Юло был требователен к себе и другим, следил за тем, чтобы все сельскохозяйственные работы были выполнены и урожай был собран вовремя. „Отец года“ Юло до сих пор занимается своим хозяйством. После восстановления независимости Эстонии была восстановлена и волость Ору, и Юло стал ее старейшиной, он занимал эту должность с 1991 по 2005 год. По словам Хауканымм, самым ярким достижением Юло стало строительство нового здания школы.
В „Линнанмяэ“ Юло познакомился и со своей будущей женой Мильви. Два трудолюбивых человека, любящих свои родные места, поженились в 1976 году, и у них родилось четверо сыновей. У всех детей есть дома и семьи: у Юло есть четыре невестки, которых он ласково называет „мои девочки“.
В своем выступлении Хауканымм отметила, что невестки Юло называют его всегда открытым, оптимистичным, справедливым и добрым человеком.
„Юло всегда готов помочь людям, попавшим в жизненные передряги. Кроме того, у него широкий кругозор, он очень трудолюбивый человек, большую часть своего свободного времени проводит за чтением, особенно интересуется историей“, - говорят невестки об Юло.
Внуки рассказывают о своем дедушке, что он - сладкоежка и всегда покупает им что-нибудь вкусное. По словам внуков, дедушка всегда веселый и много шутит. Заботливый дедушка забирает внуков из детского сада, водит их в походы и на прогулки, всегда отмечает их достижения и мотивирует их хорошо учиться в школе и трудиться.
„Отец года“ Юло и его жена Мильви еще с детства унаследовали чувство патриотизма, любовь к дому, трудолюбие и заботу друг о друге. На этих же ценностях они воспитали своих детей, а те, в свою очередь, - следующее поколение.
„Одно можно сказать точно - вы не услышите от него жалоб или сетований, и если что-то в обществе его беспокоит, у него есть решение, как изменить ситуацию“, - сказала в своем выступлении Хауканымм.
Цель вручения титула „Отец года“ - выразить признание всем отцам Эстонии и привлечь внимание к ценности семьи в обществе. „Мы много говорим о материнстве, но роль отца в развитии наших детей ничуть не менее важна. Отец является для детей таким же примером для подражания, как и их мать“, - подчеркнула Хауканымм.
В этом году на звание „Отец года“ было выдвинуто 24 кандидата. „Хотя все номинанты и, конечно, тысячи других отцов в Эстонии заслуживают признания, выбранный отец - это отец, чья честность, трудолюбие, чувство справедливости и вклад в воспитание своих детей заслуживают особого одобрения“, - сказала Хауканымм.
К титулу прилагается уникальный значок, созданный художницей Мари Кябин. Tallink также подарит семье круиз в Швецию, куда они смогут отправиться в удобное для них время.
Традиция присуждения этого звания была заложена в 1998 году Союзом женщин Эстонии. В прошлом году „Отцом года“ был признан Эдвин Липс, отец четырех детей и дедушка восьми внуков.
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