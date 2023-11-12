ФОТО | В Эстонии выбрали Отца года-2023: им стал вырастивший четверых детей Юло Лооренс

Все четверо сыновей Юло выросли хорошими людьми: Янек (46 лет), Индрек (45 лет), Ренек (42 года) и Виллу (35 лет). У Уло 12 внуков, и скоро Юло станет прадедушкой.

Юло - жизнелюбивый мужчина родом из из Ляэнемаа: волость Ору, небольшая деревня Эннисте, хутор Луусна. Президент Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм отметила, что Юло - живое доказательство того, что для человека самое главное - это его корни и отчий дом.

„В мире нет лучшего места, чем то, где он родился“, - сказала Хауканымм.

Получив начальное образование в школе Ору, Юло отправился изучать сельское хозяйство в Олуствере. В период расцвета колхоза „Линнанмяэ“ в 1970-1980-х годах он работал главным агрономом. Юло был требователен к себе и другим, следил за тем, чтобы все сельскохозяйственные работы были выполнены и урожай был собран вовремя. „Отец года“ Юло до сих пор занимается своим хозяйством. После восстановления независимости Эстонии была восстановлена и волость Ору, и Юло стал ее старейшиной, он занимал эту должность с 1991 по 2005 год. По словам Хауканымм, самым ярким достижением Юло стало строительство нового здания школы.

В „Линнанмяэ“ Юло познакомился и со своей будущей женой Мильви. Два трудолюбивых человека, любящих свои родные места, поженились в 1976 году, и у них родилось четверо сыновей. У всех детей есть дома и семьи: у Юло есть четыре невестки, которых он ласково называет „мои девочки“.

В своем выступлении Хауканымм отметила, что невестки Юло называют его всегда открытым, оптимистичным, справедливым и добрым человеком.

„Юло всегда готов помочь людям, попавшим в жизненные передряги. Кроме того, у него широкий кругозор, он очень трудолюбивый человек, большую часть своего свободного времени проводит за чтением, особенно интересуется историей“, - говорят невестки об Юло.