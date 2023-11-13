Зимняя дорога – водителям тревога. Памятка по подготовке автомобиля к сезону холода, гололеда и снежных бурь

Выбирая комплект зимних шин, обратите внимание на маркировку, где производители указывают показатели сцепления с мокрой дорогой (А-Е). Также найдите символ снежинки на упаковке или на шине – это означает, что шина прошла специальное испытание на торможение на заснеженных дорогах.

„Минимально допустимая глубина протектора зимних шин в Эстонии – 3 мм. Однако для снега и снежной каши 3 мм – катастрофически мало. Если протектор износился до 4,5–5 мм, есть смысл рассмотреть замену шин на новые. Это дешевле, чем кузовной ремонт“, – отмечает автоинженер Алексей Казаков.

Он объясняет: осторожное вождение и выбор правильных зимних шин снижают риск заноса. Однако не все зимние шины на одинаковой местности ведут себя одинаково.

„Шины – единственное, что связывает ваш автомобиль с землей. Плохое сцепление на скользкой дороге может стать основной причиной непредсказуемого поведения автомобиля“, – говорит эксперт компании carVertical Матас Бузелис.

Важно помнить: снег, слякоть и гололед усложняют вождение сами по себе, не стоит придавать им дополнительные силы, используя зимой летние шины с низким сцеплением. „Переобуйте“ машину, не дожидаясь метели.

Эксперты советуют: перед приходом зимы стоит проверить все подозрительные стуки и при необходимости исправить их в сервисе. Ведь никто из нас не хотел бы застрять на дороге в холодную зимнюю погоду.

Подготовка автомобиля к зиме должна стать естественной частью осенней рутины каждого водителя, считают специалисты. Это снижает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие и помогает предотвратить различные проблемы на дороге. К тому же автомобили в хорошем состоянии имеют более высокую остаточную стоимость, что будет выгодно владельцам, если они в какой-то момент решат продать свой автомобиль .

По данным Департамента транспорта, по дорогам Эстонии в основном передвигаются автомобили возрастом от 10 до 20 лет. Специалисты подчеркивают, что для продления срока службы транспортного средства очень важно перед зимой провести техническое обслуживание, которое предотвратит износ автомобиля в дождливое и холодное время года. Конечно, правильная подготовка также гарантирует более безопасное вождение.

„Если соль, повредившая кузов автомобиля, была правильно смыта, рекомендуется завершить мойку воском, так как он делает кузов автомобиля более водо- и грязеотталкивающим. Будет легче удалить грязь при последующей мойке автомобиля“, – поясняет он.

Ян Оса, менеджер автомоек Circle K рекомендует в зимний период мыть автомобиль не реже 1–2 раз в месяц для обеспечения необходимого защитного слоя автомобиля. Важно следить за тем, чтобы использовались сезонные моющие средства, и нельзя забывать о днище автомобиля, которое больше всего страдает в зимний период.

Химикаты, разбросанные по дорогам, необходимо регулярно смывать, чтобы на кузове автомобиля не образовалась ржавчина. Вильяр Леппик, руководитель автосервиса CarStop Tartu, подчеркивает, что предотвращение появления ржавчины очень важно, потому что при ее появлении часто требуется замена всей детали.

Не все производители автомобилей в одинаковой степени вкладывают средства в эффективную защиту от коррозии. Наиболее эффективный способ защиты – использование антикоррозионных средств, которые относительно легко можно нанести на кузов автомобиля. Даже один слой защиты от ржавчины значительно продлевает срок службы автомобиля.

„Самая универсальная шина для нашего климата – снежная шина, с широкими диагональными водоотводящими канавками, так называемый „рыбий хвост“, – объясняет Казаков. – Такая шина хорошо ведёт себя на снегу и снежной каше, а на льду и чистом асфальте с ней нужно просто быть чуть аккуратнее. Протектор с продольными и поперечными канавками хорошо ведёт себя на льду, но быстро забивается снегом и не самоочищается“.

Зимние шины, одобренные для очень холодных условий, украшает символ снежинки на фоне трех горных пиков. В Эстонии с декабря 2022 года нешипованные зимние шины должны быть маркированы знаком снежинки на фоне трёх горных пиков, просто „М+S“ уже не достаточно.

Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет три-четыре года. Конечно, это зависит от множества различных факторов, но большинство водителей склонны менять аккумулятор только в экстренных случаях.

„Это не относится напрямую к зиме, но очень важно в принципе“, – подчеркивает автоинженер.

Многие владельцы автомобилей и даже механики не знают, что тормозную жидкость надо менять не реже(!), чем раз в два года. Представительства и приличные независимые сервисы сделают это в ходе периодического технического обслуживания.

„Холодный воздух из печки – первый признак того, что в системе не хватает охлаждающей жидкости. Есть смысл проверить ее уровень до наступления морозов, – напоминает Казаков. – Если „охлаждайку“ не меняли много лет, температура её замерзания может подняться практически до нуля, а если жидкость замёрзнет, это может грозить перегревом двигателя, трещинами в блоке и головке блока, поломкой насоса системы охлаждения“.

Чтобы избежать ненужных проблем, опорожните бачок для „омывайки“ и замените его содержимое подходящей зимней жидкостью, содержащей активные ингредиенты, такие как глицерин. Если прогноз погоды обещает серьёзные холода, есть смысл найти и залить жидкость с температурой замерзания –35…-40 градусов.

„Замёрзшая в насосе жидкость испортит насос – может быть, не сразу, но наверняка. „Омывайка“, на которой написано „-20“, вполне замерзает в распылителях при движении по шоссе уже при –10 градусах. Это происходит не потому, что она некачественная, а потому, что на задней стороне распылителей на большой скорости возникает зона низкого давления и, как следствие, падает температура“, – объясняет автоинженер Алексей Казаков.

Однако важнее всего то, что при понижении температуры летняя омывающая жидкость начинает замерзать.

Жидкости для омывания лобового стекла могут выглядеть и пахнуть одинаково, однако у летней и зимней жидкости – разный состав, помогающий им достичь максимальной эффективности в правильных условиях.

Особенно, по словам автоинженера, подвержены закисанию тормозной системы японские и корейские автомобили. При этом правильно проведённое периодическое обслуживание позволит снизить риск проблем с тормозами в течение межсервисного пробега.

„Но есть одна популярная в наших краях неисправность – заклинивание компонентов задних тормозных механизмов из-за коррозии, загустевшей смазки или пренебрежения регламентом техобслуживания, – говорит Казаков. – Пока под колёсами асфальт, лёгкое сопротивление качению задних колёс может даже не ощущаться. Но при езде на переднеприводном автомобиле – которыми в нормальных условиях движения являются не только собственно переднеприводные, но и подавляющее большинство современных полноприводных автомобилей – даже лёгкое подтормаживание задних колёс может спровоцировать занос, с которым могут не справиться ни водитель, ни противозаносные системы“.

Дизельному двигателю для запуска нужны определённые обороты, и если двигатель на стартере их не развивает, то заводиться он будет долго и нестабильно. Неспециалист это может и не услышать, а симптомы очень схожи с симптомами неисправности топливной системы.

Можно купить пауэр-банк с „крокодилами“ и функцией запуска – они стоят от шестидесяти евро и помещаются в небольшой футляр.

„Часто проблемы с запуском дизельного двигателя зимой решаются не дорогостоящим ремонтом форсунок, топливного насоса или стартера, а проверкой всех клемм, проводов и, собственно, аккумулятора, – говорит Казаков. – Важно следить за чистотой. Помимо клемм, чистым должен быть и сам аккумулятор. Пыль и грязь с впитавшейся в них влагой образуют на поверхности аккумулятора „мостик“, через который аккумулятор будет понемногу разряжаться“.

Проверьте состояние аккумулятора до наступления зимы. Тест аккумулятора сделают в магазине или в сервисе – бесплатно или за несколько евро. Если срок использования аккумулятора уже подходит к концу, нет смысла ждать утра, когда он, в конце концов, „сдохнет“, и машина не заведётся.

В продаже – большой выбор противообледенительных и плавящих средств, которые помогут растопить лед и снег быстро и эффективно.

Большинство использует скребок для льда, чтобы удалить снег и лед с окон. Однако это – не самый эффективный способ.

„Из-за того, что лед и снег с лобового и других стекол удалили не полностью, легко попасть в аварию. А ведь любые повреждения влияют на ваш автомобиль и его стоимость, не говоря уже о риске для здоровья людей“, – говорит Бузелис.

Ранним морозным утром на дорогах встречаются покрытые снегом и льдом машины, владельцы которых второпях проскребли для себя крохотное „окошечко“, чтобы видеть хоть что-то перед капотом, и отправились в путь.

„Просто замените тканевые коврики на резиновые или пластиковые, – советует Бузелис. – Кроме того, резиновые или пластиковые коврики служат значительно дольше, не покрываются некрасивыми пятнами, помогают бороться с ржавчиной и эффективно защищают пол вашего автомобиля“.

В зависимости от производителя умеренное использование дворников может привести к их износу всего за один год. После этого дворники уже не смогут так же эффективно удалять грязь и воду. Изношенные дворники также имеют тенденцию царапать лобовое стекло.

На передние стёкла стоит нанести состав типа „антидождь“ и регулярно его обновлять. Это сильно повышает безопасность в дождь и снегопад.

Зимний сезон непредсказуем. В условиях плохой видимости из-за метели неожиданностей на дорогах становится больше. Поэтому дворники автомобиля должны всегда быть в рабочем состоянии, чтобы удалять снег.

Однако очень важно, чтобы данное обслуживание было сделано правильно, а не просто сделано. Проверка состояния тормозных механизмов входит в регламент многих автопроизводителей, но не всех.

„Производитель автомобиля, тем не менее, может указывать разное давление для передних и задних шин“, – говорит автоинженер Алексей Казаков.

У шиномонтажных мастерских и владельцев автомобилей распространена практика установки одинакового давления во все четыре шины.

Не будет преувеличением сказать, что с октября по март мы живем в Эстонии в постоянной темноте. Поэтому стоит уделить особое внимание тому, чтобы и без того плохая видимость не ухудшилась еще больше из-за недостаточной подготовки.

„Поскольку температура зимой сильно колеблется, может образовываться конденсат. Попадание воды в двигатель может привести к отказу двигателя и неприятным ситуациям, когда автомобиль не заводится или требует ремонта“, – объясняет руководитель автосервиса Вильяр Леппик.

„При минусовых градусах в дизельном топливе с неподходящей морозостойкостью образуются кристаллы парафина, которые забивают топливный фильтр, т. е. топливо перестает проходить через фильтр и автомобиль не заводится. Затем машину приходится отогревать в теплом гараже, чтобы топливо стало более жидким. Если после этого двигатель все равно не заводится, топливо в баке необходимо заменить на качественное зимнее дизельное топливо“, – говорит эксперт по топливу.

Всегда стоит обеспечить себе дополнительное освещение. Особенно зимой, когда темнеет рано, в машине всегда должен лежать надежный фонарь. Оптимальный вариант – LED-фонарик, работает он долго и светит ярко.

Это проверенное временем и самое простое средство, которое поможет вам выехать с образовавшейся наледи без какой-либо помощи. Если автомобиль забуксовал, расчистите место лопатой и обильно засыпьте песком (подойдет даже мешок наполнителя для кошачьего туалета). Произойдет мгновенное сцепление колес с дорогой, и вы легко сможете тронуться с места.

Лопата станет настоящей палочкой-выручалочкой, если вы вдруг застрянете где-то. Обязательно стоит возить этот полезный аксессуар с собой. Особенно хорошо, если лопата – складная.

А вот необходимые вещи, которые стоит положить в свой автомобиль именно в зимний сезон – на случай непредвиденных обстоятельств.

Стандартный набор: домкрат, аптечка, огнетушитель, баллонный ключ, набор ключей, буксировочный трос, а также в этом наборе не лишними будут старт-кабели и клейкая лента.

„Правильное давление указано на наклейке, находящейся на стойке водительской двери или в инструкции по эксплуатации автомобиля“, – подчеркивает автоинженер.

А боковой занос может привести к намного более печальным последствиям, чем столкновение на более высокой скорости, но носом вперёд.

Он объясняет: „На многих переднеприводных автомобилях небольшого и среднего размера для движения с небольшой загрузкой – например, водитель и один пассажир – давление в задних шинах требуется ниже, чем в передних. Это легко объясняется – нагрузка на задние колёса ниже, так как самые тяжёлые узлы находятся под капотом: двигатель, трансмиссия, более тяжёлые передние тормоза и т. п. Если производитель автомобиля написал, что для незагруженного автомобиля давление в шинах должно быть, например, 2,0/1,8 бар, то при накачке всех шин до 2,0 задние колёса будут перекачены, и такой автомобиль будет намного легче срываться в боковой занос“.

Согревающие вещи

Всякое может произойти в дороге. Поэтому, на всякий случай, пусть теплые перчатки, носки и плед будут с вами в пути. Также лишними не будут термос с горячим чаем и пара бутербродов.

Запасное колесо

Стоит проверить состояние запасного колеса и давление в шине, а также наличие буксировочной „серьги“, чтобы не попасть в глупую ситуацию, когда друзья приедут вытаскивать вас из сугроба, а трос зацепить не за что.

Цепи противоскольжения

Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, то не лишним будет иметь в своем багажнике цепи противоскольжения. Их надевают на ведущие колеса, и они, как правило, идут в комплекте из двух штук. Такие цепи помогают автомобилю преодолевать опасные участки дороги с гололедом и наледью. Как альтернатива – можно приобрести пластиковые чехлы для шин Snow Socks. Они безопасны для покрышек. Используя цепи противоскольжения, не забывайте соблюдать меры безопасности.

Трос и пара дощечек

При поездке в глушь, на дачу, в лес, стоит иметь в багажнике трос и пару дощечек – одну под домкрат, чтобы не проваливался в снег, вторую (а то и две) – под поднятое колесо, на случай, если колёса закопаются в глубокий снег и автомобиль сядет на днище.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .