Читатель спрашивает: вернусь ли я, если поеду в гости в Россию?

Позвонила в Департамент полиции и погранохраны, спросила у них, а мне в ответ: „Россия – государство-агрессор, да, могут пустить, могут не пустить“. Извините, у меня здесь квартира, семья, я хоть какие-то права имею, или в этой Европе вообще никаких прав нет? Я этого не понимаю.

Ну хорошо, агрессор, но мы же там не живем, мы здесь живем все-таки. Осветите, пожалуйста, этот вопрос для всех жителей Эстонии. А если бы я поехала и меня не пустили? Где бы я осталась, на вокзале? Это же ужас.

У меня долговременный вид на жительство в Эстонии.

Наталья"

От редакции:

„В отношении оснований для въезда в Эстонию действуют обычные правила, а также – санкционные требования, введенные распоряжением правительства. В частности, следует учитывать, что с 19.09.2022 временно ограничен въезд в Эстонию для тех граждан Российской Федерации, у которых имеется действующая краткосрочная шенгенская виза, – отвечает представитель группы пограничного контроля, подполковник полиции Мати Воогла. – Департамент полиции и погранохраны всегда проверяет всех прибывающих в страну людей и цель их поездки. Людям, не имеющим законного основания для въезда, будет отказано в пересечении границы“.

По словам Воогла, следует также учитывать, что люди без гражданства (обладатели серых паспортов) или же имеющие гражданство РФ либо другой страны и проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительства, под эти санкции не попадают.

„Это же касается и людей, проживающих в Эстонии на основании действующего краткосрочного вида на жительство, – добавляет он. – Однако если право на проживание в Эстонии по какой-либо причине будет аннулировано, то это может повлечь за собой и потерю права на пребывание в Эстонии. Если человек был за рубежом в момент аннулирования вида на жительство, то на пограничном контроле ему будет отказано во въезде в страну, поскольку его право на проживание в Эстонии считается недействительным, а значит – отсутствуют основания для въезда“.