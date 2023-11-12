Читатель спрашивает: как сменить врача?

Пенсионерка говорит, что к этому врачу она ходит уже много лет, и поначалу это был хороший доктор.

„Но со временем она стала работать спустя рукава, – жалуется Марина Ивановна. – Слыханное ли дело: полтора года жалуюсь – и полтора года она говорит мне: „Пейте обезболивающие!“. Я столько их выпила, уже не помогают. Мне кажется, там уже какая-то серьезная проблема. А без направления не узнаешь“.

С вопросом, что же делать в такой ситуации, „МК-Эстония“ обратилась в Кассу здоровья. Однако ее представитель Игорь Ляпин сообщил, что Касса здоровья не регулирует врачебные решения или выдачу направлений. Касса здоровья отвечает за организацию службы семейных врачей.

„Формальный надзор за услугами семейных врачей осуществляет Департамент здоровья“, – добавил он.

Однако в Департаменте здоровья, куда обратилась „МК-Эстония“, сказали, что и они этим вопросом не занимаются. А нужно обращаться… в Кассу здоровья или Министерство социальных дел.

„Департамент здоровья не проводит контроль по существу, то есть не компетентен оценить качество оказанных услуг“, – пояснила представитель департамента Кирси Пруудель.

Как же так? Касса здоровья отправляет в Департамент здоровья, а Департамент здоровья в Кассу здоровья и Минсоцдел.

В ответ на это Кирси Пруудель прислала пояснение: „В Кассу здоровья (ранее Больничная касса) можно обращаться, если есть проблемы с доступностью врачей (очереди, финансирование), и в случае, если есть вопросы или нужно дать обратную связь об услуге здравоохранения, лекарстве, медицинском средстве, больничном или организации медицинской страховки. А отдел надзора Департамента здоровья может в зависимости от обстоятельств жалобы пациента возбудить делопроизводство, исходя из закона и оценивая соблюдение формальных требований к качеству медучреждения. Но по существу Департамент здоровья давать оценку услугам здравоохранения не может“.

„Кто контролирует в Эстонии сферу семейных врачей?“ – спросили мы у Минсоцдел. Однако там и вовсе на вопрос не ответили.