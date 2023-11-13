Не жизнь – малина! Варенье какой марки самое вкусное и полезное?

Как правило, малиновое варенье – продукт с высоким содержанием сахара, но бывают и исключения. Полезные варианты варенья без добавления сахара могут содержать безопасные подсластители: цитрол, эритритол, стевию, сорбит, стевиозид. При покупке варенья или джема внимательно читайте состав на этикетке.

„Лучше всего сберегает полезные свойства малины варенье без варки, когда малину перетирают в блендере или вручную, засыпают сахаром и закрывают в банку, – замечает пищевой технолог Наталья Бондарева. – Однако такой продукт долго не хранится даже в холодильнике, примерно три месяца, и для более длительного хранения его лучше замораживать“.

При варке варенья часть витаминов, содержащихся в свежей ягоде, исчезает под воздействием высокой температуры, так как разрушается витамин С (аскорбиновая кислота), практически все витамины группы В и бета-каротин. Витамины В1, В2, РР и Е термостабильны, тем более что находятся они в кислой среде, которой служат сами фрукты и ягоды. При варке почти не изменяется клетчатка, которая, попав в кишечник, стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. Тем не менее при любой термической обработке большая часть полезных веществ активно разрушается – и остается лишь 10–30% пользы.

В тесте „МК-Эстонии“ участвуют 12 образцов малинового варенья, купленных в столичных супермаркетах. Образцы варенья оценивали по ряду критериев: внешний вид, аромат, консистенция, вкус варенья и его состав. За каждый параметр можно было набрать 0, 0,5 или 1 балл, максимально возможная оценка – 5 баллов.

„На что обращает внимание покупатель прежде всего, если ему захотелось варенья? На красивую этикетку и цвет содержимого банки, – говорит пищевой технолог Наталья Бондарева. – Яркая картинка и насыщенный цвет выглядят очень привлекательно. Но если хочется получить не просто сладкий продукт, но еще и полезный, к выбору варенья нужно подойти чуть более основательно“.

Малина – одна из самых ароматных, вкусных и полезных ягод. Богатый вкус малины и нежная консистенция варенья делают его идеальным дополнением к блинчикам, утренней каше и разнообразным десертам, а в сезон простуд варенье из малины появляется почти в каждом доме.

А вот синтетических сахарозаменителей – сахарина (Е954), аспартама (Е951), ацесульфама калия (E950) – специалист рекомендует избегать. Кроме того, иногда производители пытаются замаскировать чистый сахар патокой, карамельным сиропом, фруктозой, декстрозой.

„Если варенье не содержит вредных веществ, то определиться с выбором поможет и строчка, где говорится о том, сколько ягод приходится на 100 г продукта. Дома мы обычно варим варенье 50/50 с сахаром, так что в магазине я бы выбрала тот вариант, где на 100 г продукта приходится 40-50 г ягод или даже больше, а вариант с 30 г ягод на 100 г продукта оставила бы на полке“, – делится пищевой технолог.

На вкус и цвет

Хорошее варенье должно быть ярким, а его цвет должен быть идентичен натуральному цвету малины или немного темнее. Даже если на банке с вареньем написано, что оно не содержит красителей, чрезмерная насыщенность или излишняя яркость цвета должны насторожить покупателя. Стоит проверить состав: из красителей наиболее опасны Е102 и Е110.

Также может насторожить питьевая вода в составе: поскольку малина – ягода сочная, варенье из нее можно варить совсем без воды, и если в составе есть и вода, и загуститель, то это наводит на мысли о том, что производитель стремился увеличить объем готового продукта.

„Консистенция малинового варенья должна быть однородной. Это значит, что ягоды должны быть размягчены до состояния пюре, а сахар – полностью раствориться. Варенье может быть более жидким или более густым – все это варианты нормы, – объясняет Наталья Бондарева. – Если варенье варить подольше, оно становится гуще и темнее. Иногда, чтобы придать варенью более густую консистенцию, напоминающую мармелад или желе, производитель добавляет натуральный пектин. Качеству продукта это не вредит, зато с таким вареньем удобно работать кондитерам – оно не течет, да и ложкой есть его удобнее“.