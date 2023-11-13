Не жизнь – малина! Варенье какой марки самое вкусное и полезное?(1)
„МК-Эстония“ провела тест малинового варенья и выбрала лучшее, основываясь на отзывах потребителей и мнении эксперта. Мы надеемся, что наш рейтинг поможет читателям выбрать лучшее малиновое варенье и наслаждаться его великолепным вкусом всю зиму.
Малина – одна из самых ароматных, вкусных и полезных ягод. Богатый вкус малины и нежная консистенция варенья делают его идеальным дополнением к блинчикам, утренней каше и разнообразным десертам, а в сезон простуд варенье из малины появляется почти в каждом доме.
„На что обращает внимание покупатель прежде всего, если ему захотелось варенья? На красивую этикетку и цвет содержимого банки, – говорит пищевой технолог Наталья Бондарева. – Яркая картинка и насыщенный цвет выглядят очень привлекательно. Но если хочется получить не просто сладкий продукт, но еще и полезный, к выбору варенья нужно подойти чуть более основательно“.
Извлечь максимум пользы
При варке варенья часть витаминов, содержащихся в свежей ягоде, исчезает под воздействием высокой температуры, так как разрушается витамин С (аскорбиновая кислота), практически все витамины группы В и бета-каротин. Витамины В1, В2, РР и Е термостабильны, тем более что находятся они в кислой среде, которой служат сами фрукты и ягоды. При варке почти не изменяется клетчатка, которая, попав в кишечник, стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. Тем не менее при любой термической обработке большая часть полезных веществ активно разрушается – и остается лишь 10–30% пользы.
„Лучше всего сберегает полезные свойства малины варенье без варки, когда малину перетирают в блендере или вручную, засыпают сахаром и закрывают в банку, – замечает пищевой технолог Наталья Бондарева. – Однако такой продукт долго не хранится даже в холодильнике, примерно три месяца, и для более длительного хранения его лучше замораживать“.
Как правило, малиновое варенье – продукт с высоким содержанием сахара, но бывают и исключения. Полезные варианты варенья без добавления сахара могут содержать безопасные подсластители: цитрол, эритритол, стевию, сорбит, стевиозид. При покупке варенья или джема внимательно читайте состав на этикетке.
Натуральный пектин (E440), синтезированная лимонная кислота (Е330), лимонный сок, агар-агар (Е406), ксантановая камедь (Е415), сорбат калия (Е202) – это безвредные стабилизаторы, которые естественно загущают варенье, помогают ему дольше храниться, сохранять аромат и цвет.
А вот синтетических сахарозаменителей – сахарина (Е954), аспартама (Е951), ацесульфама калия (E950) – специалист рекомендует избегать. Кроме того, иногда производители пытаются замаскировать чистый сахар патокой, карамельным сиропом, фруктозой, декстрозой.
„Если варенье не содержит вредных веществ, то определиться с выбором поможет и строчка, где говорится о том, сколько ягод приходится на 100 г продукта. Дома мы обычно варим варенье 50/50 с сахаром, так что в магазине я бы выбрала тот вариант, где на 100 г продукта приходится 40-50 г ягод или даже больше, а вариант с 30 г ягод на 100 г продукта оставила бы на полке“, – делится пищевой технолог.
На вкус и цвет
Хорошее варенье должно быть ярким, а его цвет должен быть идентичен натуральному цвету малины или немного темнее. Даже если на банке с вареньем написано, что оно не содержит красителей, чрезмерная насыщенность или излишняя яркость цвета должны насторожить покупателя. Стоит проверить состав: из красителей наиболее опасны Е102 и Е110.
Также может насторожить питьевая вода в составе: поскольку малина – ягода сочная, варенье из нее можно варить совсем без воды, и если в составе есть и вода, и загуститель, то это наводит на мысли о том, что производитель стремился увеличить объем готового продукта.
„Консистенция малинового варенья должна быть однородной. Это значит, что ягоды должны быть размягчены до состояния пюре, а сахар – полностью раствориться. Варенье может быть более жидким или более густым – все это варианты нормы, – объясняет Наталья Бондарева. – Если варенье варить подольше, оно становится гуще и темнее. Иногда, чтобы придать варенью более густую консистенцию, напоминающую мармелад или желе, производитель добавляет натуральный пектин. Качеству продукта это не вредит, зато с таким вареньем удобно работать кондитерам – оно не течет, да и ложкой есть его удобнее“.
Специалист отмечает, что у всех протестированных образцов в составе нет вредных и опасных веществ, таким образом выбор лучшего варенья можно делать исходя из личных предпочтений потребителя.
Как выбрать варенье?
1. На этикетке должен быть указан состав, в том числе – сколько граммов ягод содержится в 100 г продукта. В составе классического варенья – только малина и сахар. Некоторые производители добавляют ещё пектин в качестве загустителя, также можно встретить в составе лимонную или аскорбиновую кислоту.
2. Дата производства должна совпадать с сезоном созревания малины – июль-август. Если варенье произведено, например, весной или поздней осенью, значит использовали не свежие ягоды, а высушенные или замороженные.
3. Цвет варенья – от красного до тёмно-красного. Варенье коричневого цвета говорит о том, что начались процессы брожения или продукт произведён из некачественных ягод.
4. Варианты упаковки могут быть разные, но в идеале варенье должно быть упаковано в стеклянную банку, при этом этикетка не должна обхватывать банку со всех сторон. Только так можно оценить до покупки цвет и консистенцию продукта.
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