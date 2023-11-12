Почему в Таллиннском зоопарке регулярно погибают животные?

По словам Янсон, в последние годы в зоопарке не было ни одной вспышки инфекционного заболевания, влияющего на смертность. Подавляющее большинство проблем связано с тем, что животные живут в зоопарке дольше, чем в природе, и у них возникают проблемы со здоровьем, которые связаны с преклонным возрастом.

„За последние три года в зоопарке умерло 910 особей. Из них 171 – в этом году. Естественной смертью за три года умерли 746 животных. За тот же период нам пришлось провести эвтаназию 164 животных. Хотя, на первый взгляд, количество смертей может показаться пугающе большим, надо учитывать, что продолжительность жизни у животных очень разная. В нашей коллекции много особей, которые живут всего пару лет. При этом есть экземпляры, которые даже установили возрастные рекорды“, – говорит представитель Таллиннского зоопарка Агнес Янсон.

Лонни и Кати были долгожителями зоопарка и умерли в марте этого года. Медвежата умерли в декабре прошлого года, почти сразу после рождения, из-за менингита и заражения крови, полученного во время тяжелых родов. Норда усыпили в январе 2019 года из-за серьезной раны на лапе, которая не поддавалась лечению. Привезенный из Австрии гривистый волк Вальтер прожил в Таллиннском зоопарке всего полгода. При вскрытии у зверя были обнаружены тяжелые патологические изменения в органах мочевыделения, камни в почках и мочевом пузыре.

Также в памяти всплывают и сообщения о смерти крокодила Лонни, гиены Кати, трех медвежат Фриды, белого медведя Норда, волка Вальтера… И это – еще далеко не все погибшие животные.

Из последних печальных утрат Таллиннского зоопарка больше всего поразила гибель носорогов. Летом погиб 13-летний Кигома, рог которого после переезда в новое помещение застрял между двумя металлическими балками. А в сентябре ветеринарам пришлось усыпить 14-летнюю Кибиби. Из-за травмы ноги ее здоровье сильно ухудшилось. Чтобы животное не страдало от боли, его решили усыпить.

Конечно, зоопарк – это своего рода отдельный закрытый клан, где животные рождаются, живут, размножаются и умирают. Но тем не менее регулярные сообщения о смертях оставляют осадок. К слову сказать, ощутимо меньше видно сообщений о рождении новых обитателей зоопарка, хотя, несомненно, такие события в его стенах тоже случаются.

Она добавляет, что за последние три года в зоопарке родилось 683 новые особи, и в ближайшее время ожидают еще пополнения.

„В зоопарках помещения и территории ограничены, и, если они заняты старыми и неспособными к размножению особями, это может означать, что в какой-то момент не появится нового потомства и популяция рухнет. Поэтому животных следует регулярно размножать, что, в свою очередь, может означать, что в какой-то момент возникнет нехватка места, и придется принимать тяжелые решения“, – объясняет последний пункт Агнес Янсон.

у стадного животного – проблемы с поведением и его нельзя содержать вместе с другими;

единственная альтернатива выживания животного – отправить его в другой зоопарк, но там невозможно обеспечить ему достойные условия;

Решение принимают на основе рекомендаций ветеринаров, а также принципов и правил Европейского союза зоопарков и аквариумов (EAZA). Эти принципы среди прочего гласят, что жизнь животного может быть прекращена в том случае, если:

Она объясняет, что для эвтаназии животного могут быть разные причины. Но прежде чем принять решение об усыплении животного, в любом случае сначала всегда рассматривают другие варианты.

„Есть также опухоли – например, у гиены Кати выявили опухоли как в горле, так и в матке. Кати умерла в возрасте 17 лет, установив возрастной рекорд среди гиен в Таллиннском зоопарке. Опухоль матки была выявлена и прооперирована также у львицы Ксилито. Тяжелые заболевания встречаются и у более молодых животных“, – говорит Агнес Янсон.

Например, причиной эвтаназии львов было далеко зашедшее заболевание почек. Хронические заболевания почек встречаются у кошек старшего возраста по всему миру и часто становятся причиной их смертей. Как и у домашних животных, у пожилых обитателей зоопарка был ряд длительных проблем с суставами. Когда умер карликовый бегемот Хольгер, его суставы были настолько изношены, что в зоопарке даже удивлялись, как он так долго оставался активным.

Сотрудники зоопарка и внештатный ветеринар оценили ежедневное количество пищи Проши и решили, что оно слишком мало, из-за чего медведю также решили давать рыбу, мясо, ягоды и орехи.

Агнес Янсон объясняет, что медведь находился в зоопарке в период с 14 августа по 12 ноября 2019 года. Животному в течение недели давали яблоки, немного хлеба, листья и ветви с ягодами. У зоопарка была договоренность с погранохраной, которая не хотела, чтобы животное привыкло к регулярной сытной еде в зоопарке. Причина – в том, что медведя хотели вернуть в природу.

В упомянутой публикации Сула вспоминал случай, когда в Таллиннский зоопарк из Пскова привезли бурого медведя Прошу. Тогда все тот же Тынис Тасане назначил медведю паек в виде двух килограммов яблок. Сула вспоминает, что работники зоопарка приносили медведю еду из дома.

„В статье Õhtuleht было представлено только личное мнение Тоомаса Сула в отношении Тыниса Тасане. В случае гибели крупных животных проводят экспертизы, чтобы получить более подробный обзор проблем со здоровьем, которые беспокоили животное, и оценить, было ли лечение адекватным. Исходя из этого, мы можем подтвердить, что Тынис Тасане, безусловно, не виноват во всех проблемах, изложенных в статье Õhtuleht. Бывшие сотрудники зоопарка, которые давали газете комментарии, были недостаточно компетентны, поскольку данные люди не знали всех причин произошедшего“, – говорит Агнес Янсон.

Бывший сотрудник зоопарка Тоомас Сула рассказал изданию, что, по его мнению, и за смертью носорогов стоит неверное решение Тасане. Носорогов на время ремонта их вольера переселили в жилище парнокопытных, что и стало предпосылкой к их смерти.

В конце сентября издание Õhtuleht, ссылаясь на слова бывших работников зоопарка, писало о том, что многие решения прежнего директора зоопарка Тийта Марана и прежнего коллекционного руководителя Тыниса Тасане вызывали напряжение. В статье упоминается, что Тасане был очень авторитарным руководителем, не желавшим менять своих решений.

171 животное умерло (из них – естественная смерть: 129, эвтаназия по причине болезни: 27, эвтаназия по другим причинам: 15) в 2023 году.

45 животных были доставлены из других зоопарков в 2023 году.

256 024 человека посетили зоопарк в летний сезон в 2023 году, что на 8% больше, чем в 2022 году.

1,82 млн евро – доход от продажи билетов за первые восемь месяцев 2023 года, что в годовом сравнении на 68% больше.

6,19 млн евро – расходы на деятельность в 2022 году, из которых 1,7 млн евро были покрыты за счет собственных доходов.

Он добавляет: „За последние годы ушли наши старожилы: львы, крокодил, европейские бизоны, камышовый кот, гуанако. Полосатая гиена Кати даже установила возрастной рекорд. Есть, конечно, и те животные, утрата которых не может быть объяснена возрастом. Действительно, симптомы болезни у снежного барса были замечены персоналом и ветеринаром очень поздно. Но вспомните, насколько скрытный образ жизни ведет это животное и насколько хорошо кошки умеют скрывать свое болезненное состояние“.

„Смертей же не стало больше, они просто пришлись на одно время. Поскольку в последнее время в прессе часто появлялись новости о той или иной утрате, у людей могло сложиться впечатление, что в зоопарке стало гибнуть больше животных“, – считает ветеринар.

„Но, конечно, есть много пожилых животных со своими хроническими проблемами. Коллекция зоопарка находится на этапе обновления. Условия содержания улучшаются с каждым годом, новых животных заселяют только в те помещения и вольеры, которые подходят для этого. К сожалению, в зоопарке все еще много „старого фонда“, представляющего собой старые переоборудованные складские помещения, где некоторые животные живут до сих пор. Зоопарк строит им новое жилье, но все требует времени“, – говорит Семенов.

Ветеринарный врач и специалист по экзотическим животным Александр Семенов уже много лет сотрудничает с Таллиннским зоопарком по вопросам лечения его обитателей. С 25 сентября ему были даны полномочия главного ветеринара зоопарка.

Носорогам в летний период дают сено, траву и свежие веточки. Носорогам также нравится кора дерева, разжевывая которую они проводят большую часть дня. Чтобы удовлетворить потребности животных в витаминах и минералах, им иногда добавляют овощи, фрукты и гранулированную пищу. Зимой им дают больше сена, корнеплодов и фруктов.

Ровно то же самое касается белых медведей, которые не едят каждый день в природе, а в зоопарке раз в неделю у них есть день без еды. Как правило, белые медведи в зоопарке едят как говядину, так и свинину, рыбу, фрукты, овощи и рыбий жир.

Она разъясняет следующие моменты: крупные кошки, такие как тигр, амурский и снежный барсы, а также рысь в основном едят говядину, кроликов и полевых перепелов 5–6 раз в неделю. Эти животные не кормятся ежедневно, так как в природе кошки питаются не каждый день.

„К примеру: обследование самки белого медведя в этом году было проведено специалистом по репродукции из Дании. Кстати, по нашей информации, такого рода исследование у белых медведей было проведено впервые в мире! Обследование сердца наших шимпанзе провел специалист в кардиологии из Великобритании. Он изучает сердца человекообразных обезьян по всему миру. Лечение зубов снежного барса провел ветеринар из Бельгии, которого приглашают на все сложные случаи у диких животных в европейских зоопарках. Он же лечит зубы и нашему тигру Боцману в Словении“, – рассказывает главный ветеринар.

Тем не менее он считает, что лечение животных в Таллиннском зоопарке сейчас находится на таком высоком уровне, на каком не было никогда ранее. Сейчас в штате – три опытных ветеринара, с ноября к ним присоединится еще один. В сотрудничестве с Университетом естественных наук ежегодно привлекают к лечению животных лучших европейских специалистов.

В следующем году в зоопарк вернется амурский тигр и прибудет множество новых видов, которых поселят в Долине тигров.

„Было ли решение о переводе их во временное место содержания правильным? Сегодня можно только строить предположения на эту тему. Решение о переводе было принято еще в прошлом году при тогдашнем директоре, и тогда же началась подготовка к этому. К сожалению, осуществить ремонт удалось только в этом году. Моя роль в данном проекте заключалась в процедуре анестезии и перевода, которая прошла без проблем. Да, нужно признать, что далее последовала череда печальных событий – сначала абсолютно неожиданная смерть Кигомы, который при непонятных обстоятельствах забрался ногами по стене и его рог застрял высоко между балок. Далее выяснилось, что замена полов (в вольере носорогов – прим. ред.) затягивается из-за вдруг обнаруженного второго слоя бетонного пола. Ну и, конечно, болезненное состояние Кибиби и отклонение от плана лечения, которое привело к трагическим последствиям“, – рассуждает ветеринар.

Говоря о носорогах, он объясняет, что это – невероятно пугливые животные, и любой ремонт и шум (в том числе и строительство „Долины тигров“ рядом с вольером носорогов) могли существенно навредить их здоровью.

Таллиннский зоопарк находится в ведении Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Контроль за управлением и деятельностью зоопарка осуществляет департамент, а за законностью и целесообразностью деятельности зоопарка следит Городская управа Таллинна.

На данный момент поиски продолжаются, но назвать какие-либо сроки, когда будет известно имя идеального кандидата, в горуправе не берутся.

В 2003 году в коллекции зоопарка также была краснозобая казарка. Снижение количества видов водных птиц стало следствием принятых мер по предотвращению распространения птичьего гриппа.

Также сейчас в коллекции Таллиннского зоопарка нет лошадиной антилопы, антилопы куду, бурого и гималайского медведей, персидского леопарда, волка и кустарниковой собаки. То, что эти животные выбыли, было обусловлено необходимостью реновации экспозиционных зон. Эти животные жили в старых и узких зданиях, требующих перестройки.

В этом году в другие зоопарки были отправлены:

Он добавляет, что зоопарку срочно нужен директор, который сможет умело руководить персоналом, помогать принимать своевременные решения и даст направления для развития.

„Животные в неволе не могут принимать решения, поэтому эти непростые решения должны брать на себя мы, исходя из знаний и опыта“, – объясняет специалист.

Об эвтаназии Семенов говорит, что это – один из возможных методов лечения животных. У каждого животного есть пять свобод, в том числе – свобода от боли, болезни и страданий.

„Зоопарк – это коллекция животных, и притом очень большая. В ней постоянно кто-то рождается и кто-то умирает“, – подчеркивает специалист.

По его словам, в зоопарке – много возрастных и требующих лечения животных. Но животных настолько больных, что стоило бы готовиться к их смерти, нет.

В горуправе сообщили, что в 2019 году в ходе аккредитации EAZA были выявлены недостатки в области благополучия и безопасности животных в зоопарке. В нем ведется работа, направленная на устранение этих недостатков, и она продолжится и в последующие годы.

Многие здания и часть инфраструктуры зоопарка за десятилетия обветшали, что препятствует его нормальной работе (в ремонте, реконструкции или перепланировке нуждаются дом хищников, кормокухня и пр.). В городском бюджете предусмотрены дополнительные средства на развитие зоопарка.

„К сожалению, в сфере ответственности руководителя коллекции зоопарка Тыниса Тасане и руководителя отдела обслуживания зоопарка Тоомаса Сула наблюдались проблемы. Они покинули свои посты по согласию сторон. Зоопарк также осуществил изменения в сфере ответственности руководителя коллекции – связанные с лечением животных решения теперь принимает внешний эксперт. Мы продолжаем анализ ситуации и готовы внести в порядок работы дополнительные изменения, чтобы обеспечить наилучшие условия содержания и качественное лечение животных“, – говорит руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак.

В зоопарке работают не из-за зарплаты, а по призванию

Более 40 лет директором Таллиннского зоопарка был Мати Каал. В 2016 году он покинул этот пост и вышел на пенсию. На тему происходящего сейчас в зоопарке Каал говорить не хочет. На вопрос о том, умирают ли животные из-за плохого здоровья, неподходящих условий содержания или ошибок сотрудников зоопарка, Каал отвечает, что повлиять могли и все эти факторы, и еще ряд других.

Бывший директор отмечает, что за полвека в мире и в зоопарках многое поменялось. Сегодня зоопарк – это научное учреждение, которое контролируют на международном уровне. Эксперты моделируют генофонды животных и проверяют условия их содержания.

„В зоопарке работают не из-за зарплаты, а по призванию. Иногда не хватает знаний и опыта, иногда случаются непредвиденные ситуации, но я не верю, что кто-то намеренно делает что-то неверно. В крупных странах люди обычно двигаются по карьерной лестнице из зоопарка в зоопарк. Но в Эстонии у нас только один зоопарк, управляемый на научной основе“, – говорит Каал.