Сегодня День отца! Психиатр объясняет, почему мужчины в Эстонии боятся становиться отцами

Ровно в полдень в Таллиннской ратуше Союз женщин Эстонии объявит имя Отца года-2023. В этом году на конкурс было представлено 24 кандидата из разных регионов Эстонии, из которых выберут отца, вклад которого в воспитание детей, честность, трудолюбие и чувство справедливости особенно достойны признания. Союз женщин Эстонии присуждает звание „Отец года“ с 1998 года.