Новости Эстонии
12.11.2023, 09:22

Сегодня День отца! Психиатр объясняет, почему мужчины в Эстонии боятся становиться отцами

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Maaleht
Всем домохозяйствам рекомендуется поднять флаги в честь Дня отца!
Всем домохозяйствам рекомендуется поднять флаги в честь Дня отца!
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Сегодня, 12 ноября, в Эстонии отмечается День отца - день, когда чествуют отцов и отмечают их роль в воспитании детей и формировании общества в целом. В честь этого дня во всех домохозяйствах должны быть подняты флаги.

Ровно в полдень в Таллиннской ратуше Союз женщин Эстонии объявит имя Отца года-2023. В этом году на конкурс было представлено 24 кандидата из разных регионов Эстонии, из которых выберут отца, вклад которого в воспитание детей, честность, трудолюбие и чувство справедливости особенно достойны признания. Союз женщин Эстонии присуждает звание „Отец года“ с 1998 года.

В минувшую пятницу в конференц-зале Рийгикогу прошла конференция, посвященная Дню отца, на которой психиатр Андрес Лехтметс выступил с докладом о том, почему мужчины в Эстонии откладывают решение стать отцом. Одной из причин он назвал проблемы психического здоровья, такие как социальная изоляция и отсутствие сети поддержки, что препятствует развитию отношений.

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