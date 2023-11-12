12.11.2023, 09:22
Сегодня День отца! Психиатр объясняет, почему мужчины в Эстонии боятся становиться отцами(27)
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Сегодня, 12 ноября, в Эстонии отмечается День отца - день, когда чествуют отцов и отмечают их роль в воспитании детей и формировании общества в целом. В честь этого дня во всех домохозяйствах должны быть подняты флаги.
Ровно в полдень в Таллиннской ратуше Союз женщин Эстонии объявит имя Отца года-2023. В этом году на конкурс было представлено 24 кандидата из разных регионов Эстонии, из которых выберут отца, вклад которого в воспитание детей, честность, трудолюбие и чувство справедливости особенно достойны признания. Союз женщин Эстонии присуждает звание „Отец года“ с 1998 года.