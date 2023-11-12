ЕС штрафует Эстонию на 600 евро в день. Департамент конкуренции вновь пытается принять спорную директиву
Принятие нового Закона о конкуренции, которое затянулось на долгие годы, уже обернулось для Эстонии огромным штрафом. Министерство юстиции предпринимает очередную попытку принять спорный закон, несмотря на противодействие коллегии адвокатов, пишут „Деловые ведомости“.
Эстония уже оштрафована на 600 тысяч евро, и до тех пор, пока закон не будет принят, штраф будет увеличиваться на 600 евро в день, рассказал министр юстиции Калле Лаанет.
Почти четыре года назад в Европейском Союзе был принят новый Закон о конкуренции, цель которого – сделать надзор единым по всему ЕС. Государства-члены обязаны были принять директиву ECN+ к 4 февраля 2021 года, однако Эстония этого не сделала. В результате Европейская комиссия начала производство о нарушении, и если Эстония не поторопится с принятием директивы, то ей грозит штраф.
Принятие закона означает, что департамент конкуренции получит в свое распоряжение более суровые наказания и более быстрый способ судебного разбирательства, при котором сами предприниматели должны будут способствовать признанию их виновными.
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