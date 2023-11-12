ЕС штрафует Эстонию на 600 евро в день. Департамент конкуренции вновь пытается принять спорную директиву

Эстония уже оштрафована на 600 тысяч евро, и до тех пор, пока закон не будет принят, штраф будет увеличиваться на 600 евро в день, рассказал министр юстиции Калле Лаанет.

Почти четыре года назад в Европейском Союзе был принят новый Закон о конкуренции, цель которого – сделать надзор единым по всему ЕС. Государства-члены обязаны были принять директиву ECN+ к 4 февраля 2021 года, однако Эстония этого не сделала. В результате Европейская комиссия начала производство о нарушении, и если Эстония не поторопится с принятием директивы, то ей грозит штраф.

Принятие закона означает, что департамент конкуренции получит в свое распоряжение более суровые наказания и более быстрый способ судебного разбирательства, при котором сами предприниматели должны будут способствовать признанию их виновными.

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