ФОТО | В тяжелой аварии погибла 14-летняя девушка. Еще трое молодых людей в больнице

Глава Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что автомобиль Saab, в котором находились четверо молодых людей, перевернулся на крышу. По его словам, в настоящее время есть основания полагать, что автомобилем управлял 20-летний молодой человек.

„Кроме него, в машине находились 18-летний юноша и девушки 14 и 16 лет. Все находившиеся в машине получили травмы. Трое молодых людей были доставлены в больницу, но травмы четвертой - 14-летней девушки - оказались настолько серьезными, что, несмотря на все усилия, прибывшая скорая помощь не смогла спасти ей жизнь“, - добавил Вирк.

Находившийся за рулем молодой человек имел действующее водительское удостоверение и в момент проверки индикатором был трезв, однако его направят на дополнительные тесты для определения возможного состояния опьянения.

Для установления причин трагического происшествия начато производство по уголовному делу.

Полиция выражает глубокие соболезнования семье погибшей девушки.

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