Способен ли Путин нажать на красную кнопку - министр обороны Ханно Певкур

Певкур заверил, что Эстония будет с Украиной столько, сколько это потребуется. „Я знаю, если Эстония потребуется помощь, то вы будете с нами столько, сколько потребуется“, - сказал министр.

Министр отметил, что у Эстонии и Украины общая история и общее понимание, что Россия никогда не изменится и часть работы обеих стран - пояснить это общим союзникам. „Сейчас мы продолжаем тренировать ваших солдат, мы обучили 1200 солдат - тут, в Эстонии. Мы готовим и пехотинцев, и снайперов, стрелков, медиков. И мы продолжим это делать“, - сказал министр.