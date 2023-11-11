11.11.2023, 18:04
Способен ли Путин нажать на красную кнопку - министр обороны Ханно Певкур
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр обороны Эстонии Панно Певкур в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал, что Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине. Действительно ли Запад устал от войны в Украине? И верит ли Певкур, что Путин способен нажать на красную кнопку?
Певкур заверил, что Эстония будет с Украиной столько, сколько это потребуется. „Я знаю, если Эстония потребуется помощь, то вы будете с нами столько, сколько потребуется“, - сказал министр.