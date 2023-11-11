ФОТО | Погибшего в Украине эстонского солдата отправили в последний путь
Сегодня в Тарту прошли похороны эстонского солдата Танеля Криггуля, который в сентябре погиб на войне в Украине.
Криггуль с позывным „Стингер“ воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. 30 сентября Танель погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки беспилотника российской армии.
Танель Криггуль стал вторым эстонским добровольцем, погибшим в Украине. Он навечно остался 29-летним.
Танель родился 30 октября 1993 года в Эстонии. Он был первым ребенком в семье. Танель всегда защищал слабых. У него был спокойный характер, всегда поддерживал младших сестер и братьев. В 2022 году Танель потерял свою младшую сестру, которой был 21 год. После окончания воинской службы в пехотном батальоне, он начал работать в службе безопасности. Танель прошел две военные миссии в Афганистане. В конце 2022 году он понял, что свой опыт может применить для защиты Украины и вступил добровольцем в Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Танель принимал участие в харьковской наступательной операции. Героично защищал Бахмут весной 2023 года. Танель считал, что российская агрессия будет отбита и он сможет вернуться домой в Эстонию“.