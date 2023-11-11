СЕЙЧАС | „Левадия“ горит в Пайде (0:2), а „Флора“ не реализовала пенальти

В пятницу состоялся первый матч 36-го тура, в котором „Таммека“ обыграл „Харью“ со счетом 2:1 и отправила клуб из Лаагри в первую лигу. „Таммеке“ теперь предстоит сыграть переходные матчи с командой „Виймси“ за право играть в высшей лиге в следующем сезоне.

„Пайде“ - „Левадия“ (1:0)

„Левадия“ активно начала игру и с ходу создала пару моментов, но на 7-й минуте матча Бубакарр Тамбеду вывел „Пайде“ вперед. Саарма хорошо прорвался по правому флангу, сделал передачу в центр, и Тамбеду переправил мяч в ворота.

После пропущенного гола „Левадия“ завладела преимуществом, но на 32-й минуте таллиннский клуб пропустил второй мяч. В обороне „Левадии“ возникла неразбериха, Валлнер ошибся на выходе из ворот и Сиим Лутс отправил мяч в пустые ворота.

„Флора“ - „Нымме Калью“ (0:0)

Первый тайм проходил в равной борьбе. Обе команды много владели мячом и создали несколько хороших моментов, но подвела реализация. На восьмой добавленной минуте первого тайма у „Флоры“ был отличный шанса выйти вперед, но Оямаа не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

Турнирная таблица:

До матча:

Сегодня в 14:00 состоятся оставшиеся четыре матча сезона: „Флора“ - „Нымме Калью“, „Пайде“ - „Левадия“, „Калев“ - нарвский „Транс“ и „Курессааре“ - „Вапрус“.

На данный момент „Флора“ на два очка опережает „Левадию“ в борьбе за чемпионский титул. „Левадии“ обязательно нужно обыграть в гостях „Пайде“ и надеяться на то, что „Флора“ сыграет вничью с „Нымме Калью“. При любом другом раскладе титул достанется „Флоре“. В случае равенства очков преимущество будет у „Левадии“.

Кроме того, в последнем туре определится обладатель бронзовых медалей, которые позволят участвовать в еврокубке в следующем сезоне. Также станет известно, кто займет четвертое место, которое сохраняет шансы на участие в еврокубке. „Пайде“ обеспечит себе бронзовые медали в случае победы над „Левадией“.