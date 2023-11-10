ФОТО | Футбольный клуб „Харью“ проиграл „Таммеке“ и вылетел в первую лигу

Уже на 4-й минуте Девид Лехтер вывел „Таммеку“ вперед на глазах у 1 023 зрителей, и хотя гости имели несколько хороших шансов сравнять счет, на перерыв команды ушли при счете 1:0.

На 62-й минуте судья с помощью системы VAR назначил пенальти, который реализовал Ахмед Башер и удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты уже футболисты „Харью“ заработали пенальти, который реализовал Даниэль Руденко.

„Таммека“ сумела удержать свое преимущество и гарантировала себе участие в переходных матчах за право играть в высшей лиге в следующем сезоне.

„Таммека“ сыграет с занявшим в первой лиге второе место клубом „Виймси“. А вот для „Харью“ сезон завершился. Клуб из Лаагри занял последнее место и в следующем году будет выступать в первой лиге.

Турнирная таблица: