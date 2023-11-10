Отложите покупку! Продажа билетов на общественный транспорт нарушена из-за кибератаки(11)
Rindago сообщает, что из-за кибератаки была нарушена доступность услуг системы продажи билетов на общественный транспорт, что затронуло всех перевозчиков по всей стране.
В пресс-релизе отмечается, что с вечера Rindago подвергся серии кибератак типа Distributed Denial-of-Service (DDoS), которые привели к перебоям в доступности сервиса.
Из-за кибератаки могут быть нарушена работа следующих услуг:
Покупка и скачивание билетов онлайн
Загрузка денег на карты общественного транспорта
Отправка билетов по электронной почте
Отображение расписаний
Для получения актуальной информации обращайтесь к перевозчику, обслуживающему маршрут.
Основными клиентами компании являются местные самоуправления, их подразделения и частные операторы общественного транспорта, в том числе делающие более удобным пользование общественным транспортом во многих крупных городах мира. В Эстонии клиентами являются Elron, Таллиннский транспортный департамент, город Тарту, Пярнуский центр общественного транспорта и другие.
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