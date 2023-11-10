Новости Эстонии
10.11.2023, 21:19

Отложите покупку! Продажа билетов на общественный транспорт нарушена из-за кибератаки

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ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Rindago сообщает, что из-за кибератаки была нарушена доступность услуг системы продажи билетов на общественный транспорт, что затронуло всех перевозчиков по всей стране.

В пресс-релизе отмечается, что с вечера Rindago подвергся серии кибератак типа Distributed Denial-of-Service (DDoS), которые привели к перебоям в доступности сервиса.

  • Из-за кибератаки могут быть нарушена работа следующих услуг:

  • Покупка и скачивание билетов онлайн

  • Загрузка денег на карты общественного транспорта

  • Отправка билетов по электронной почте

  • Отображение расписаний

Для получения актуальной информации обращайтесь к перевозчику, обслуживающему маршрут.

Основными клиентами компании являются местные самоуправления, их подразделения и частные операторы общественного транспорта, в том числе делающие более удобным пользование общественным транспортом во многих крупных городах мира. В Эстонии клиентами являются Elron, Таллиннский транспортный департамент, город Тарту, Пярнуский центр общественного транспорта и другие.

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