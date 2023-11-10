Новости Эстонии
10.11.2023, 20:30

Тихановская на открытии конференции: Вступление Беларуси в Евросоюз возможно. Эстония тому пример

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На открытии Первой Эстонско-Белорусской конференции
На открытии Первой Эстонско-Белорусской конференции
ФОТО: Пресс-служба Тихановской

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская открыла Первую Эстонско-Белорусскую конференцию, которая проходит сегодня, 10 ноября, в Таллинне. Цель конференции – обсуждение эстонско-белорусских отношений, стратегии для Беларуси, способов поддержки репрессированных и политзаключенных, способов привлечения режима к ответственности.

Конференцию открыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В своем выступлении он выразил уверенность, что Беларусь будет демократической

„Вступление Беларуси в Евросоюз – наша цель. Только в Евросоюзе Беларусь сможет по-настоящему стать процветающей и независимой страной. И это единственная альтернатива „русскому миру“, к которому втягивают Путин и Лукашенко, — сказала Светлана Тихановская. — Я знаю, что этот путь не будет легким. Многие скажут, что это невозможно. Но нашим соседям – Литве, Латвии, Эстонии – удалось это сделать. Сейчас к этому приближаются Молдова и Украина. Я уверен, что у нас тоже получится. И Эстония поддержит нас на этом пути…“.

Светлана высказала благодарность правительству Эстонии и народу Эстонии за принципиальную и непоколебимую поддержку демократической Беларуси.

Первая эстонско-белорусская конференция собрала около 250 участников, среди которых представители ВПК, Координационного совета, белорусских СМИ, правозащитники, активисты, а также представители эстонского правительства, эксперты, весь дипломатический корпус в Таллинне.

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