Тихановская на открытии конференции: Вступление Беларуси в Евросоюз возможно. Эстония тому пример

„Вступление Беларуси в Евросоюз – наша цель. Только в Евросоюзе Беларусь сможет по-настоящему стать процветающей и независимой страной. И это единственная альтернатива „русскому миру“, к которому втягивают Путин и Лукашенко, — сказала Светлана Тихановская. — Я знаю, что этот путь не будет легким. Многие скажут, что это невозможно. Но нашим соседям – Литве, Латвии, Эстонии – удалось это сделать. Сейчас к этому приближаются Молдова и Украина. Я уверен, что у нас тоже получится. И Эстония поддержит нас на этом пути…“.