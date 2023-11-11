Сдастся ли премьер-министр? Министр образования подчеркивает, что повышение зарплаты учителям должно быть определено

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила после предупредительной забастовки учителей, что поиск решений продолжается. Как и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, она также отказывается соглашаться со вчерашним выступлением Каи Каллас, в котором та, по сути, дала понять учителям, что решение о повышении зарплаты на последующие годы принято не будет, и эта тема не будет обсуждаться до августа.