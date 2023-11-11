Новости Эстонии
11.11.2023, 13:27

Сдастся ли премьер-министр? Министр образования подчеркивает, что повышение зарплаты учителям должно быть определено

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ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила после предупредительной забастовки учителей, что поиск решений продолжается. Как и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, она также отказывается соглашаться со вчерашним выступлением Каи Каллас, в котором та, по сути, дала понять учителям, что решение о повышении зарплаты на последующие годы принято не будет, и эта тема не будет обсуждаться до августа.

Во второй половине дня в Тарту прошла встреча госпримирителя, работников образования, представителей правительства и местных самоуправлений.

Также установить карьерную модель и рабочую нагрузку

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