БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Вейко Ури: пора прекратить противопоставлять управление лесами и охрану природы
Гораздо проще исповедовать высокие идеалы защиты природы, чем понять систему управления лесами
Леса в Эстонии растут быстрее, чем сто или 50 лет назад
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Значительная часть эстонских лесов либо заложена людьми, либо серьезно подвержена воздействию людей. И вот ирония какая: то и дело люди заявляют, что часть этих лесов надо бы взять под охрану. Разумеется, нам нужны старые, неэксплуатируемые леса и древостои, напоминающие первобытные леса. Но противопоставлять их нельзя: и те и другие занимают свое место в лесном хозяйстве, говорит профессор экосистемы лесов Эстонского университета естественных наук Вейко Ури в интервью Delfi Forte.
Профессор Ури считает, что с точки зрения леса как действующей экосистемы, нет никакой разницы растет лес на какой-то территории самостоятельно или он заложен человеком, растет ли он регулярно или хаотично, круговорот веществ и процессы, сопутствующие развитию леса, происходят в них одинаково.
Вейко Ури избрали членом Эстонской академии наук в 2020 году. По сути, таким образом представительская организация ученых Эстонии подтвердила своим авторитетом право профессора Ури быть выразителем (одним из) интересов лесной науки.
Учитывая особый накал споров в последнее десятилетие между защитниками природы и лесохозяйственниками, ученый представитель науки о лесе стал лидером общественного мнения в этой области или, как указала в предисловии к его юбилейному сборнику его друг и учитель профессор Криста Лыхмус, Вейко Ури - научный лидер цифровизации знаний о лесе. Роль, к которой профессор Ури сам не стремился и никак не видел себя в этом качестве. Но приходится! Здоровое общество, и в первую очередь люди, принимающие решения, нуждаются в качественной и аргументированной информации.
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