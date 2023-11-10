БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Вейко Ури: пора прекратить противопоставлять управление лесами и охрану природы

Профессор Ури считает, что с точки зрения леса как действующей экосистемы, нет никакой разницы растет лес на какой-то территории самостоятельно или он заложен человеком, растет ли он регулярно или хаотично, круговорот веществ и процессы, сопутствующие развитию леса, происходят в них одинаково.

Учитывая особый накал споров в последнее десятилетие между защитниками природы и лесохозяйственниками, ученый представитель науки о лесе стал лидером общественного мнения в этой области или, как указала в предисловии к его юбилейному сборнику его друг и учитель профессор Криста Лыхмус, Вейко Ури - научный лидер цифровизации знаний о лесе. Роль, к которой профессор Ури сам не стремился и никак не видел себя в этом качестве. Но приходится! Здоровое общество, и в первую очередь люди, принимающие решения, нуждаются в качественной и аргументированной информации.