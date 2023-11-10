На выходных будет слякотно, но относительно тепло. Когда похолодает?

Суббота, 11.11

Ночью: облачно с прояснениями. Местами, в основном на островах, пройдет дождь. Кое-где туман. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 2-8 м/c, на побережье порывами до 13 м/c. Температура 1..7°C.

Днем: облачно, во многих местах дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/c, после обеда сменит направление на восточное. Температура 5..8°C.

Воскресенье, 12.11

Ночью: Облачная погода, дождь. Ветер восточных направлений 3-9, утром на северном побережье порывами 12 м/c. Температура 2..7°C.

Днем: облачно, пройдет дождь, вечером в Юго-Восточной Эстонии может пройти мокрый снег. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 3-8, на северном побережье усилится до 6-11, порывами до 15 м/c. Температура 4..7°C.

Понедельник, 13.11

Ночью: облачно, дожди, начиная с восточной части страны осадки будут переходить в мокрый снег. Ветер северных направлений 3-9, на островах и побережье порывами до 13 м/c, на северном побережье ветер северо-восточный 7-12, порывами 17 м/c. Температура воздуха -1..+5°C.

Днем: облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер северный 3-9, на островах и побережье порывы 13 м/c, на северном побережье ветер северо-восточный 7-12, порывами 17 м/c, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура 1..5°C.

Вторник, 14.11

Ночью: облачно, дождь и мокрый снег, к утру осадки поредеют. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: облачная погода, во многих местах дождь и мокрый снег, вечером в Северной Эстонии снег. Ветер северных направлений 3-8, на побережье порывами 12 м/c. Температура воздуха 1..4°C.

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