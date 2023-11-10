Может ли в неспокойные времена криптовалюта обеспечить безопасную гавань?

Нынешняя глобальная финансовая система основана на бумажных деньгах, где стоимость валют не привязана к золоту или какому-либо другому активу, а определяется доверием к правительствам и центральным банкам. В бумажной денежно-кредитной системе центральные банки могут бороться с экономической неопределенностью и инфляцией, например, успокаивая экономику путем повышения процентных ставок. Для стимулирования экономического роста центробанки также могут увеличивать денежную массу. На официальном языке это называется количественным смягчением, а в просторечии – печатанием денег. Результатом становится высокая инфляция, которая причиняет простым людям массу неприятностей.

У золота и биткойна действительно есть общие черты: в мире их ограниченное количество и оба актива „добывают“ – золото на приисках, биткойн с помощью компьютеров. Чем больше добывают актива, тем сложнее и дороже становится продолжать с ним работать. Конечно, есть и различия – золото определенно сложнее хранить и транспортировать, но в отличие от биткойна из него можно делать украшения.

Цифровые активы, такие как биткойн (BTC), работают как децентрализованная сеть, что делает их невосприимчивыми к вмешательству правительств. Несмотря на резкие колебания цен, стоимость биткойна на протяжении всей его истории неуклонно росла. Этот факт вызывает интерес к биткойну как к возможному средству сбережения, позволяющему застраховаться от инфляции и рыночных колебаний. Иногда биткойн даже называют „цифровым золотом“, подчеркивая таким образом его сходство с исторически наиболее широко используемым активом-убежищем.

Жители Эстонии, как известно, верят в недвижимость. Недвижимость, например, может обеспечить более надежное сохранение стоимости вложений во время экономического спада, чем акции. Золото, несомненно, зарекомендовало себя как средство накопления сбережений, часто предлагая хорошую прибыльность, особенно в нестабильные времена. Безопасными инвестициями в этом случае также считаются государственные облигации.

Как отмечается в пресс-релизе Binance, в последнее время все чаще говорят о том, что криптовалюты – например, биткойн – могут стать новым классом активов, который сбалансирует экономическую неопределенность и поможет инвесторам справиться с неблагоприятными рыночными условиями. В английском языке имеется соответствующий термин – safe-haven-asset, что значит „актив-убежище“. Активы-убежища представляют собой финансовые инструменты, стоимость которых в нестабильные рыночные времена сохраняется (или даже растет). Традиционно такими активами являются, например, золото и государственные облигации.

Инфляционные криптовалюты запрограммированы на постепенное увеличение их количества в обращении. Это делается с помощью различных механизмов, таких как майнинг или стейкинг. Основная мысль здесь аналогична идее бумажных денег, когда центральные банки печатают больше денег. Дефляционные криптовалюты же запрограммированы на уменьшение предложения с течением времени. Это делается с помощью различных механизмов, таких как „сжигание“, когда часть актива навсегда выводится из обращения, или с помощью халвинга – в случае биткойна – когда количество созданных BTC уменьшается вдвое каждые четыре года до тех пор, пока в районе 2140 года не будет добыт последний биткойн. Если спрос останется неизменным или увеличится, такое сокращение предложения может со временем увеличить ценность валюты, тем самым вознаграждая долгосрочных держателей.

За последние несколько лет мы стали свидетелями появления множества по-разному запрограммированных криптовалют, каждая из которых по-своему экспериментировала с финансовыми механиками. Одним из важных аспектов валют является их инфляционная/дефляционная динамика. В случае с криптоактивами она связана с различиями в предложении (общий доступный объем), а не с ростом или падением цены.

Криптовалюты работают принципиально иначе, чем традиционная бумажная денежная система. Их децентрализация означает, что они не регулируются какой-либо центральной властью, а их финансовая динамика диктуется алгоритмами, а не человеческими решениями. Цифровые активы разработаны так, чтобы вести себя совершенно иначе, чем традиционные финансовые инструменты, что отражает идею, лежащую в основе этого класса активов: создать систему, свободную от проблем традиционного финансового мира.

Таким образом, характер денежно-кредитной политики центральных банков дает обществу некоторую уверенность, но может также усугубить экономические проблемы, если выбранная политика окажется неэффективной. Многих инвесторов слабость этой системы заставила искать альтернативы. Тут и раскрывается магия криптовалют, заключающаяся в их децентрализованной, алгоритмической природе.

Укрытие от финансовых штормов

Общий запас BTC ограничен 21 миллионом единиц, что делает его чрезвычайно ограниченным активом – в этом заключается значительная разница по сравнению с потенциально бесконечными долларами или евро. Более того, стоимость биткойна не отслеживает напрямую движения традиционных финансовых рынков. Таким образом, биткойн во многом защищен от влияющих на традиционные валюты изменений экономического климата. Эти факторы могут сделать BTC хорошим средством сбережений даже во время инфляции.

Пригодность биткойна в качестве актива-убежища также можно оценить, посмотрев на недавнее движение цен. С начала 2023 года до конца октября цена биткойна выросла примерно на 108%, значительно обогнав доходность золота и облигаций. Конечно, учитывая, что BTC существует менее двух десятилетий, традиционные инвестиции имеют более убедительную историю. Следует также иметь в виду, что ни для какого класса активов прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. Критики часто подчеркивают волатильность цены биткойна, а также указывают на такие связанные с криптовалютами риски, как неопределенность регулирования и проблемы безопасности.

Золото блестит. А криптовалюта?

Идея того, что биткойн может стать активом-убежищем нового поколения, основана, прежде всего, на его ограниченном предложении, предполагаемой способности сохранять стоимость и защите от колебаний на традиционных рынках. Однако такое мнение далеко не универсально, и тому есть несколько весьма веских причин. Цены на криптовалюты часто колеблются в очень широком диапазоне, что с одной стороны может обеспечить большую прибыль, а с другой стороны, принести значительные убытки. Кроме того, в связи с криптовалютами существуют риски, с которыми не приходится сталкиваться клиентам банков – в первую очередь это вопросы безопасности. Также понятно, что регулятивная сторона традиционного финансового мира гораздо яснее.

Перечисленные выше проблемы, впрочем, проистекают из того, что вся природа цифровых активов находится на стадии формирования – это все еще не до конца неизвестный ландшафт, карты которого не составлены. Криптовалюты все еще добиваются признания, как самостоятельный класс активов. Возможно, смягчить нынешние опасения помогут неизбежно повышающаяся юридическая ясность и более широкое распространение криптовалют.

В то время, когда мировая экономика отягощена конфликтами, пандемиями и инфляцией, в любом случае существует острая потребность в активах, повышающих способность сохранять ценность сбережений и капитала. Однако только время покажет, станет ли когда-нибудь биткойн авторитетным активом-убежищем.

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