ЧП и криминал
10.11.2023, 14:35

ФОТО | Полиция искала 33-летнюю женщину. Она найдена, жива

 
Politsei
Politsei
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Полиция просила помощи в поисках пропавшей в Тарту женщины.

В 10 часов утра в среду, 8 ноября, в центр тревоги поступило сообщение о том, что близкие не могут связаться с 33-летней Хилле. Последний раз женщину видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, когда она направлялась в сторону центра города.

Полиция пообщалась с родственниками и знакомыми женщины и проверяет возможные места, куда та могла пойти.

Вечером в субботу полиция сообщила, что женщина найдена, с ней все в порядке.

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