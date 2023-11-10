10.11.2023, 14:35
ФОТО | Полиция искала 33-летнюю женщину. Она найдена, жива
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поисках пропавшей в Тарту женщины.
В 10 часов утра в среду, 8 ноября, в центр тревоги поступило сообщение о том, что близкие не могут связаться с 33-летней Хилле. Последний раз женщину видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, когда она направлялась в сторону центра города.
Полиция пообщалась с родственниками и знакомыми женщины и проверяет возможные места, куда та могла пойти.
Вечером в субботу полиция сообщила, что женщина найдена, с ней все в порядке.
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