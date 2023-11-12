Продовольственный департамент: эта ситуация называется злоупотреблением доверием потребителя

У всех, кто готовит еду или упаковывает ее для продажи, в том числе у обслуживающего персонала и уборщиков, должна быть действующая справка о здоровье. Для получения справки нужно перед тем, как приступить к работе, обратиться к семейному врачу / врачу по гигиене труда, который выдаст медицинскую справку. Без справки о здоровье нельзя ни на один день появляться на рабочем месте, в том числе и арендованному работнику.

Особое внимание на пищевых предприятиях надо обращать именно на временных работников, которые менее осведомлены о возможных опасностях.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) выявил ряд нарушений, связанных с работниками, которые были наняты посредническими фирмами.

Как утверждается, фирмы по набору персонала заверяют владельцев ресторанов, что всё в порядке — работники здоровы и имеют медицинские справки, но при проверке выясняется, что у них нет справки о здоровье, где была бы отметка, что работник может работать с продуктами питания или мойщиком посуды.

В этом случае идет речь о серьезной опасности для здоровья населения и злоупотреблении доверием потребителя, ответственность за которые ложится на предприятие. На предприятии должно быть назначено лицо, которое отвечает за направление работника на предварительный и периодический медосмотр, проверяет работника, в том числе наличие и действительность медицинской справки у арендованного работника, регистрирует случаи недомогания или болезни работника, а также организует обеспечение персонала необходимой рабочей одеждой и необходимыми на рабочем месте средствами личной гигиены.

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