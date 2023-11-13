ИНТЕРВЬЮ | Март Вырклаэв об автомобильном налоге: мы хотим изменить логику, исходящую из коэффициента возраста

Но это не означает, что те, кто занимается, например, автоспортом, будут освобождены от уплаты налога. Министр культуры Хейди Пурга, соратник Вырклаэва по партии, ратовала за то, чтобы освободить от налога спортивные и раритетные автомобили. Вырклаэв с предложением Минкульта не согласен, упирая на то, что автоспорт относится к таким видам спорта, которые и без того требуют больших затрат, так что для автоспортсменов автомобильный налог не окажется непосильным.