13.11.2023, 09:50
ИНТЕРВЬЮ | Март Вырклаэв об автомобильном налоге: мы хотим изменить логику, исходящую из коэффициента возраста(10)
ФОТО: Delfi Meedia
Министр финансов Март Вырклаэв рассчитывает представить правительству окончательный вариант законопроекта об автомобильном налоге через пару недель. В проект закона, заверил он в беседе с журналистом Delfi, будут внесены некоторые изменения.
Но это не означает, что те, кто занимается, например, автоспортом, будут освобождены от уплаты налога. Министр культуры Хейди Пурга, соратник Вырклаэва по партии, ратовала за то, чтобы освободить от налога спортивные и раритетные автомобили. Вырклаэв с предложением Минкульта не согласен, упирая на то, что автоспорт относится к таким видам спорта, которые и без того требуют больших затрат, так что для автоспортсменов автомобильный налог не окажется непосильным.