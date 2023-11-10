Полиция: якорь, найденный на месте повреждения газопровода между Эстонией и Финляндией, принадлежит китайскому судну

Якорь, найденный на месте повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией, принадлежит китайскому кораблю Newnew Polar Bear. Об этом заявили в полиции.

– Сейчас можно констатировать, что якорь, поднятый со дна моря 24 октября, по техническим данным соотносится с якорем для Newnew Polar Bear, – заявил инспектор уголовной полиции Финляндии Ристо Лохи.

По его словам, на якоре нашли следы краски, которая нанесена и на газопровод.

Расследование повреждения газопровода Balticconnector продолжается уже месяц.

Центральная криминальная полиция 20 октября рассказала, что расследование фокусируется на судне Newnew Polar Bear. Контейнеровоз, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, в день, когда на нем произошла утечка.

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