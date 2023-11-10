ФОТО | Бывшего министра и депутата Рийгикогу Кайу Ива провожают в последний путь

Прощание с Ива началось в 13 часов в Центре культуры Тюри. Семья попросила на прощание с Ива цветов не приносить.

Кайа Ива работала министром социальных дел в первом правительстве Юри Ратаса (2016-2019). В 2007-2011 годах она была депутатом Рийгикогу XI созыва и в 2011 — 2015 году - членом Рийгикогу XII созыва.

Ива была членом партии Isamaa на протяжении 20 лет, но покинула ее в 2020 году в знак протеста против планируемой пенсионной реформы.

У нее остался муж и трое детей.

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