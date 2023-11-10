10.11.2023, 18:16
ВИДЕО | Выпускники столичной школы: мы оказались в неловкой ситуации, когда должны учить сами себя
В Таллиннской реальной школе урок длился до 9 часов. Как пробило девять, учитель вышел из класса и ученики остались одни.
Мадис Сомелар, завуч и учитель Таллиннской реальной школы сказал порталу Delfi: слова премьер-министра о том, что учителя могли бы во время стачки пропагандировать автомобильный налог, показались странными. По словам Сымелара, во время забастовки учителя собрались в одном помещении, чтобы обсудить, как совместно двигаться дальше, чтобы не пострадало образование учеников.