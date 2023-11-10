ВИДЕО | Выпускники столичной школы: мы оказались в неловкой ситуации, когда должны учить сами себя

Мадис Сомелар, завуч и учитель Таллиннской реальной школы сказал порталу Delfi : слова премьер-министра о том, что учителя могли бы во время стачки пропагандировать автомобильный налог, показались странными. По словам Сымелара, во время забастовки учителя собрались в одном помещении, чтобы обсудить, как совместно двигаться дальше, чтобы не пострадало образование учеников.

По мнению педагога, сегодняшняя забастовка оказывает своё влияние. „Если вы посмотрите на общественную дискуссию сегодня в СМИ по этой теме, да и вообще за последние полгода, то я считаю, что Союз работников образования Эстонии как профсоюз проделал отличную работу по повышению информированности общества о том, какова сегодня реальная ситуация с притоком молодых учителей“, - сказал он.