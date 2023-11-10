Директор гимназии: длительной забастовке скорее всего быть. Учителя не смирятся с высказываниями правительства

„Учителя обращают внимание сейчас на многие аспекты. В первую очередь, на зарплаты. К примеру, что педагог — это специалист с высшим образованием. Такого рода специалисты на государственном уровне получают зарплату до 30% выше“.

Сейчас у учителей большие нагрузки. „Можно, конечно, говорить, что у нас зарплаты высокие. Но это не потому, что учителя работают свои 30 уроков в неделю. Не учитываются другие факторы. А подготовить уроки? Еще классное руководство, проектная работа, развивающие беседы с ребенком, общение с родителями… Рабочая неделя учителя превращается не в 30 уроков, а 60-80 часов общего рабочего времени“.

Денис делится и своим отношением к проблеме учителей с точки зрения родителя. „Я, как и многие другие родители, хочу видеть профессионала, который будет давать задания отдохнувшим, подготовленным, а не загнанным. Сейчас же учитель, который хочет заработать, перебарывает. И понятно, что в таких условиях невозможно качественно преподавать, давать знания детям“. Родители хотят видеть молодежь в школе, новых специалистов, делится директор гимназии. „Чтобы таких специалистов переманить из частного сектора, нужна зарплата“.

Денис также отмечает, что учителя — тоже родители, тоже люди, которые хотят отдавать все внимание семье, детям, а также путешествовать, отдыхать, самообразовываться. „Но из-за зарплат и той инфляции, которая у нас съела те же самые поднятые зарплаты, это невозможно“.

Если учителя будут молчать, ничего не изменится, отмечает Денис Преснецов. „Мы видим последние высказывания премьер-министра и министра образования, и нам показывают, что в правительстве нет консенсуса по зарплатам учителей. Но пока была принята та бюджетная стратегия, где не видно роста зарплаты, и учителя обращают на это внимание. Для того, чтобы привлекать новых специалистов, нужно показать сигналы. Поэтому поднимать зарплату необходимо, как и статус учителя на государственном уровне“.