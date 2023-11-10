ВИДЕО | „Тому, кто найдет нам учителя – бесплатная путевка в спа и поход в ресторан за наш счет“. Директор гимназии рассказала, как искала сотрудников(6)
Несмотря на будний день, сегодня утром во многих школах было непривычно тихо: детей к первым урокам попросили не приходить. По всей Эстонии прошла предупредительная забастовка учителей школ и педагогов детских садов. Их условие можно уместить в одну фразу: „Мы требуем повышения зарплат“. RusDelfi побывал в Эхтеской гуманитарной гимназии и узнал про зарплаты, а также про реакцию родителей и то, чем заняты школьники, пока их наставники бастуют.
Ыннела Леэдо-Кюнгас – директор Эхтеской гуманитарной гимназии – отмечает, что повышение зарплат повлияет не только на благосостояние учителей, но и создаст хороший имидж профессии. „Спросите у любого ученика, какие профессии сейчас популярны или какие ценятся. В основном это все высокооплачиваемые профессии“.
По ее словам, более высокая зарплата позволит выбирать учителей по личным качествам, по подходу к преподаванию. Сейчас, к сожалению, приходится прибегать к разным хитростям и уловкам, чтобы найти достойного сотрудника.
Подробнее – в видео.
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