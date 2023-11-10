ВИДЕО | „Тому, кто найдет нам учителя – бесплатная путевка в спа и поход в ресторан за наш счет“. Директор гимназии рассказала, как искала сотрудников

Несмотря на будний день, сегодня утром во многих школах было непривычно тихо: детей к первым урокам попросили не приходить. По всей Эстонии прошла предупредительная забастовка учителей школ и педагогов детских садов. Их условие можно уместить в одну фразу: „Мы требуем повышения зарплат“. RusDelfi побывал в Эхтеской гуманитарной гимназии и узнал про зарплаты, а также про реакцию родителей и то, чем заняты школьники, пока их наставники бастуют.