Повреждение кабеля между Эстонией и Швецией: госпрокуратура сообщила о новых обстоятельствах

По словам государственного прокурора Трийну Олев, когда появилась возможность более тщательно исследовать и эстонско-шведский кабель связи, на нем было обнаружено повреждение, вызванное деятельностью человека.

„В случае с кабелем связи между Эстонией и Швецией было известно, что на морском дне рядом с ним имеются следы, возникшие в результате действий человека, и пропускная способность кабеля некоторое время была нарушена. Поскольку после инцидента оператор связи восстановил пропускную способность кабеля, то порванным кабель быть не мог. Чтобы тщательно обследовать кабель и определить, имеются ли на нем признаки повреждения, вызванные человеком, пришлось подождать такой погоды, которая позволяет провести следственные действия на море. Теперь следователи Полиции безопасности смогли более внимательно осмотреть кабель и подтвердили, что кабель между Эстонией и Швецией связи имеет повреждения, вызванные деятельностью человека“, - сказала Олев.

Обстоятельства причинения повреждений кабелю между Эстонией и Швецией будут устанавливаться в рамках того же уголовного дела, в рамках которого проверяются обстоятельства повреждения коммуникаций между Эстонией и Финляндией. Следователи пока работают над различными версиями, для подтверждения или опровержения которых ведется сбор дополнительных доказательств. По основной версии следствия, повреждения коммуникаций между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией связаны с судном Newnew Polar Bear, плавающим под флагом Гонконга.