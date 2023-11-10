Повреждение кабеля между Эстонией и Швецией: госпрокуратура сообщила о новых обстоятельствах(6)
Департамент полиции безопасности (КаПо) обнаружил на кабеле связи между Эстонией и Швецией следы искусственного происхождения. Далее проверка обстоятельств будет вестись в рамках того же уголовного дела, по которому расследуется повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией. Также Государственная прокуратура завершила составление запроса о правовой помощи КНР.
По словам государственного прокурора Трийну Олев, когда появилась возможность более тщательно исследовать и эстонско-шведский кабель связи, на нем было обнаружено повреждение, вызванное деятельностью человека.
„В случае с кабелем связи между Эстонией и Швецией было известно, что на морском дне рядом с ним имеются следы, возникшие в результате действий человека, и пропускная способность кабеля некоторое время была нарушена. Поскольку после инцидента оператор связи восстановил пропускную способность кабеля, то порванным кабель быть не мог. Чтобы тщательно обследовать кабель и определить, имеются ли на нем признаки повреждения, вызванные человеком, пришлось подождать такой погоды, которая позволяет провести следственные действия на море. Теперь следователи Полиции безопасности смогли более внимательно осмотреть кабель и подтвердили, что кабель между Эстонией и Швецией связи имеет повреждения, вызванные деятельностью человека“, - сказала Олев.
Обстоятельства причинения повреждений кабелю между Эстонией и Швецией будут устанавливаться в рамках того же уголовного дела, в рамках которого проверяются обстоятельства повреждения коммуникаций между Эстонией и Финляндией. Следователи пока работают над различными версиями, для подтверждения или опровержения которых ведется сбор дополнительных доказательств. По основной версии следствия, повреждения коммуникаций между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией связаны с судном Newnew Polar Bear, плавающим под флагом Гонконга.
„Согласно собранным в ходе уголовного производства данным, судно принадлежит компании, зарегистрированной в Китае, и поскольку судно не находится в водах Эстонии, Департамент полиции безопасности не может самостоятельно осуществлять процессуальные действия, связанные с судном или людьми, находившимися на нем. В связи с этим мы подготовили запрос о правовой помощи от Китая, чтобы местные правоохранительные органы в рамках международного сотрудничества осуществили для эстонского уголовного производства процессуальные действия, связанные, прежде всего, с судном и его экипажем, и помогли прояснить обстоятельства“, - сказала государственный прокурор.
На данный момент неизвестно, с какими еще государствами придется сотрудничать в ходе дальнейших разбирательств. Инцидент с повреждением в финских водах российского кабеля связи не имеет отношения к эстонскому уголовному производству и не влияет на расследование. Уголовное дело, связанное с повреждением газопровода, ведут правоохранительные органы Финляндии.
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