ВИДЕОРЕПОРТАЖ | Пустые коридоры и 100% участие. Как проходила забастовка в таллиннской гимназии

Весь педагогический коллектив Таллиннской гимназии Ляэнемере сегодня участвовал в предупредительной забастовке. Учителя, принимающие участие в забастовке, не выполняли свои рабочие обязанности с 9:00 до 10:00. Как прошел этот час в стенах гимназии — в видеорепортаже RusDelfi.