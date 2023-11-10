ВИДЕОРЕПОРТАЖ | Пустые коридоры и 100% участие. Как проходила забастовка в таллиннской гимназии(15)
Весь педагогический коллектив Таллиннской гимназии Ляэнемере сегодня участвовал в предупредительной забастовке. Учителя, принимающие участие в забастовке, не выполняли свои рабочие обязанности с 9:00 до 10:00. Как прошел этот час в стенах гимназии — в видеорепортаже RusDelfi.
Учителя в Эстонии требуют повышения своей минимальной заработной платы, заключения коллективного договора на ближайшие четыре года, гарантирующего ежегодное повышение минимальной заработной платы, а также сохранения привязки заработной платы педагогов сферы дошкольного образования к минимальной ставке и обеспечение необходимого для этого дополнительного финансирования местных самоуправлений.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.