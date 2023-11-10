Учитель гимназии раскрыл цифры, насколько подняли зарплату ему и коллегам

Учитель химии и биологии в гимназии Эхте, руководитель школьного профсоюзного комитета Людмила Биба организовала забастовку в школе для того, чтобы обратить внимание Министерства образования и науки на проблемы в системе.

„Вы знаете, что в настоящее время учителя массово покидают школы, увеличивается возраст учителей. Молодых учителей мало, их не устраивает зарплата, учителя перегружены. Много приходится работать за такую маленькую зарплату“, - говорит она RusDelfi.

„Мы защищаем детей, родителей, директоров школ, мы никого не хотим наказывать, - продолжает она. - Мы просто хотим, чтобы у нас была увеличена зарплата, и когда профсоюз разговаривал с министерством, то увеличили зарплату только на 1,77%. Если посчитать, то это, по-моему, 30 евро, минус налоги - осталось 25. Это очень мало. И на период с 2025 по 2027 год зарплата была заморожена. Хотя нам говорили, что у нас должна быть зарплата увеличена в течение нескольких лет до 120% от средней. В прошлом году увеличили на 24%, но это только четвертая часть от зарплаты, которую получают люди с высшим образованием.

Мы не преследуем цели кого-то наказать, мы просто хотим, чтобы к нам прислушались. Причем профсоюз защищает не только своих членов, а полностью образование. Вы знаете, что от нашего образования и экономика зависит, и безопасность. Сейчас везде говорят, что даже представители крупных предприятий тоже рекомендуют увеличить зарплаты, потому что тогда будет качественная рабочая сила, экономика Эстонии будет развиваться“.