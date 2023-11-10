Учитель гимназии раскрыл цифры, насколько подняли зарплату ему и коллегам(12)
Гуманитарная гимназия Эхте присоединилась к забастовке учителей. По их словам, за такие деньги нагрузка слишком большая, а министерство не хочет идти навстречу.
Учитель химии и биологии в гимназии Эхте, руководитель школьного профсоюзного комитета Людмила Биба организовала забастовку в школе для того, чтобы обратить внимание Министерства образования и науки на проблемы в системе.
„Вы знаете, что в настоящее время учителя массово покидают школы, увеличивается возраст учителей. Молодых учителей мало, их не устраивает зарплата, учителя перегружены. Много приходится работать за такую маленькую зарплату“, - говорит она RusDelfi.
„Мы защищаем детей, родителей, директоров школ, мы никого не хотим наказывать, - продолжает она. - Мы просто хотим, чтобы у нас была увеличена зарплата, и когда профсоюз разговаривал с министерством, то увеличили зарплату только на 1,77%. Если посчитать, то это, по-моему, 30 евро, минус налоги - осталось 25. Это очень мало. И на период с 2025 по 2027 год зарплата была заморожена. Хотя нам говорили, что у нас должна быть зарплата увеличена в течение нескольких лет до 120% от средней. В прошлом году увеличили на 24%, но это только четвертая часть от зарплаты, которую получают люди с высшим образованием.
Мы не преследуем цели кого-то наказать, мы просто хотим, чтобы к нам прислушались. Причем профсоюз защищает не только своих членов, а полностью образование. Вы знаете, что от нашего образования и экономика зависит, и безопасность. Сейчас везде говорят, что даже представители крупных предприятий тоже рекомендуют увеличить зарплаты, потому что тогда будет качественная рабочая сила, экономика Эстонии будет развиваться“.
Учитель французского и английского языка в гимназии Эхте Светлана считает, что у педагогов огромная нагрузка, а зарплата не соответствует количеству работы. „Если люди думают, что учитель пришел, отвел уроки до обеда, ушел домой и свободен, как, например, думала я 3 года назад, пока не попала в школу, то, конечно, это совсем не так. Учитель, который действительно работает, он работает очень много. Помимо преподавания в школе, есть огромное количество дел, дополнительных обязанностей, связанных с развитием школы, с развитием детей, с организацией проектов, связанных с тем, что действительно позволяет школе жить. Потому что дети проводят в школе треть своей жизни. И чтобы обеспечить им нормальную и комфортную жизнь и получение знаний, учителя делают очень много“.
По ее словам, больше всего задевает то, что правительство не выполняет свои обещания. „Люди действительно работают, люди хотят, чтобы их труд достойно оплачивался, им это обещают, а потом они этого не получают. Они получают какую-то косточку, которая съедается инфляцией, повышением налогов, которые тоже обещали не повышать, и в итоге мы имеем то, что имеем“. Она добавила, что надеется на активность профсоюза, а они будут его поддерживать и с ним сотрудничать.
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