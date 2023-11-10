ГРАФИКИ | Количество людей, проживающих в абсолютной бедности, увеличилось в два с половиной раза

Наиболее высоким уровень относительной бедности был в Ляэнеском (34,3%), Вильяндиском (34,3%) и Ляэне-Вируском (33,0%) уездах, наиболее низким — по-прежнему в Харьюском (17,6%), Ярваском (19,1%) и Тартуском (20,5%) уездах. Больше всего показатель относительной бедности повысился в Ляэне-Вируском (10,3 процентных пункта), Ляэнеском (6,5 процентных пункта) и Вильяндиском (4,4 процентных пункта) уездах, и больше всего снизился в Выруском (8,5 процентных пункта), Хийуском (6,3 процентных пункта) и Ида-Вируском (5,2 процентных пункта) уездах.

В относительной бедности оказались 34,8% родителей-одиночек и 18,6% семей с тремя и более детьми. „Вероятно, больше всего на это повлияли выплаты из второй пенсионной ступени в 2021 году. Это увеличило средний доход и снизило уровень относительной бедности среди детей и домохозяйств трудоспособного возраста“, — объяснила Реммельг. Она уточнила, что рост доходов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом был меньше, и уровень относительной бедности вырос прежде всего в тех типах домохозяйств, члены которых в предыдущий период забрали больше всего накоплений из пенсионной ступени.

Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей. „Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году“, — объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доход ов в государстве. „В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро“, — сказала Эпп Реммельг.

Рост уровня абсолютной бедности вызван существенным повышением цен

Уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. „В 2022 году в абсолютной бедности проживали около 48 000 человек. В 2021 году таких людей было 18 000, т.е. их количество увеличилось в два с половиной раза. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 303 евро“, — сказала Эпп Реммельг.

„За увеличением количества людей, проживающих в абсолютной бедности, стоит значительный рост цен в 2022 году, ввиду которого прожиточный минимум поднялся выше, чем когда-либо: на 30%, т.е. с 234 евро до 303 евро. При этом доходы, в том числе различные пособия, в 2022 году в такой степени не выросли“, — объяснила аналитик и добавила, что пособия существенно влияют на финансовое положение людей с более низким уровнем доходов. Уровень абсолютной бедности вырос более всего среди неработающих людей, чуть меньше — среди занятых людей. В 2022 году более чем каждый пятый безработный жил в абсолютной бедности. Спустя долгое время в абсолютной бедности оказались также пенсионеры, поскольку народная пенсия (275 евро) в 2022 году была ниже прожиточного минимума.

„Среди возрастных групп уровень абсолютной бедности в 2022 году, как и раньше, повысился более всего среди населения в возрасте 18–24 лет. Это означает, что в прошлом году каждый десятый молодой человек проживал в абсолютной бедности. В абсолютной бедности проживало также более чем каждое десятое домохозяйство с родителем-одиночкой“, — добавила Реммельг.

В депривации, когда люди не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в 2023 году проживало на 1% меньше, чем в предыдущий год. В депривации оказалось 6,2% населения, т.е. около 84 000 человек. „Больше всего в депривации жили лица в возрасте 65 лет и старше (8,4%), меньше всего — лица в возрасте 16–24 лет (3,5%). Наибольшее снижение уровня депривации наблюдалось среди одиноких лиц младше 65 лет, наибольшее повышение — среди родителей-одиночек“, — отметила аналитик.

Оценки базируются на данных социального исследования в Эстонии 2023 года, главным представителем общественного интереса является Министерство социальных дел. В исследовании принимали участие 5564 домохозяйства. В исследовании собирались данные о годовом доходе, поэтому в 2023 году спрашивали данные относительно доходов за 2022 год. Показатель годового дохода необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС. Уровень относительной бедности — это доля лиц, чей годовой доход с учетом состава домохозяйства, т. е. эквивалентный нетто-доход, меньше установленной границы относительной бедности. Граница относительной бедности составляет 60% от медианы годового эквивалентного нетто-дохода членов домохозяйства. Эквивалентный нетто-доход — это доход домохозяйства, поделенный на сумму потребительских весов членов домохозяйства. Уровень депривации показывает долю населения, которая не может себе позволить как минимум пять компонентов из 13: 1) оплата аренды и коммунальных расходов; 2) поддержание тепла в доме; 3) непредвиденные расходы; 4) питание мясом, рыбой или содержащими равноценные белки продуктами минимум раз в два дня; 5) ежегодный отпуск в течение недели вне дома; 6) личный автомобиль; 7) заменить старую или сломанную мебель; 8) заменить изношенную одежду новой; 9) иметь две пары уличной обуви, находящейся в хорошем состоянии и подходящей для нашего климата; 10) тратить небольшое количество денег на себя каждую неделю; 11) регулярно участвовать в оплачиваемых видах досуга; 12) встречаться с друзьями/семьей за столом по крайней мере раз в месяц; 13) при необходимости использование домашнего интернета в личных целях.

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