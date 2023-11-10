Маргус Цахкна решил баллотироваться на пост председателя Eesti 200

Как проинформировал в пятницу советник политика, о своем решении баллотироваться на пост председателя Eesti 200 Цахкна в четверг вечером сообщил однопартийцам посредством направленного им по электронной почте заявления.

В нем он в числе прочего отметил, что с пониманием относится к решению нынешнего лидера Eesti 200 Лаури Хуссара подать в отставку.

„В понедельник Хуссар сообщил нам о своем решении уйти с поста председателя партии, чтобы посвятить себя руководству парламентом, который находится в очень сложной ситуации. Я очень благодарен Лаури за его большой вклад в то, что Eesti 200 получила такой большой мандат на выборах и взяла на себя ответственность в правительстве после успешных коалиционных переговоров. Решение Хуссара вполне объяснимо, учитывая предстоящие сложные дебаты в Рийгикогу“, - оценил Цахкна.

„В последние несколько дней я обсуждал с Лаури Хуссаром, Кристиной Каллас, Хендриком Террасом и многими другими, как нам действовать дальше, и пришел к решению, что буду баллотироваться на пост председателя партии“, - добавил Маргус Цахкна.

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