Маргус Цахкна решил баллотироваться на пост председателя Eesti 200
Нынешний член правления партии Eesti 200 Маргус Цахкна решил побороться за пост председателя политической силы на съезде организации 19 ноября, пишет RusERR.
Как проинформировал в пятницу советник политика, о своем решении баллотироваться на пост председателя Eesti 200 Цахкна в четверг вечером сообщил однопартийцам посредством направленного им по электронной почте заявления.
В нем он в числе прочего отметил, что с пониманием относится к решению нынешнего лидера Eesti 200 Лаури Хуссара подать в отставку.
„В понедельник Хуссар сообщил нам о своем решении уйти с поста председателя партии, чтобы посвятить себя руководству парламентом, который находится в очень сложной ситуации. Я очень благодарен Лаури за его большой вклад в то, что Eesti 200 получила такой большой мандат на выборах и взяла на себя ответственность в правительстве после успешных коалиционных переговоров. Решение Хуссара вполне объяснимо, учитывая предстоящие сложные дебаты в Рийгикогу“, - оценил Цахкна.
„В последние несколько дней я обсуждал с Лаури Хуссаром, Кристиной Каллас, Хендриком Террасом и многими другими, как нам действовать дальше, и пришел к решению, что буду баллотироваться на пост председателя партии“, - добавил Маргус Цахкна.
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