Цепная авария из-за возникшей на дороге из-за лося ситуации. Пострадала 8-летняя девочка

Вчера в 06.31 поступило сообщение о дорожном происшествии в Харьюском уезде в волости Раазику в деревне Пекинги по Раазику, 12. На Т-образном перекрестке 41-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Seat Ibiza, выехал с дороги на газон. Водителя доставили в больницу.

В 14.47 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Эндла, 15. Перед автобусом Solaris Urbino, которым управлял 61-лений мужчина, из первого ряда перестроился легковой автомобиль Volkswagen T-Roc, за рулем которого находилась 47-летняя женщина. Во избежание столкновения водитель автобуса был вынужден резко затормозить, в результате чего в автобусе упала 66-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 19.33 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в волости Ляэне-Харью в деревне Нийтвялья на 34-м километре шоссе Таллинн-Палдиски. По первоначальным данным, 78-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Toyota Corolla, наехал на остановившийся перед ним легковой автомобиль Toyota Avensis, который в свою очередь столкнулся со стоявшим впереди легковым автомобилем BMW 530d. Автомобили остановились по знаку регулировщика, так как впереди спасатели занимались спасением лося. Находившуюся в Toyota Avensis 8-летнюю девочку доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.