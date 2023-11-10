Центристы: без Каи Каллас Эстония справится, без учителей – нет!

Центристская партия поддерживает право учителей на забастовку, а также их требование к правительству повысить зарплату в соответствии данным ранее обещанием. Правительство Каи Каллас подвело учителей. Предложение коалиции повысить педагогам зарплату на 1,7 процента выглядит издевательством.

Особенно циничным со стороны Каи Каллас было связать повышение зарплат учителям с требованием поддержать введение автоналога. Это еще раз показывает ее высокомерное отношение и незнание реальной жизни. Репликой о том, что предыдущее повышение зарплат нивелировала рекордная инфляция, премьер-министр дала понять педагогам, что „вам и так хватит“. Центристская партия призывает правительство не читать нотации, а выполнять свои обещания.

До сих пор повышения заработной платы учителей были нерегулярными и довольно скромными. Да, в последний раз минимальная зарплата учителя была повышена на 24%, однако это не означает, что правительство теперь должно постоянно напоминать об этом. Сколько педагоги должны мечтать о следующем существенном повышении зарплаты?

До тех пор, пока инвестиции в образование не станут для государства приоритетом, будет нечестно предъявлять высокие требования к системе образования и учителям. Сейчас государственная поддержка образования не позволяет выплачивать педагогам конкурентоспособную зарплату. Должен быть не дефицит педагогов, а конкуренция за рабочие места в сфере образования. Образованное население является основой общества и независимого государства.

Сигналы, которые правительство посылает работникам образования, вызывают сожаление, а также вопросы к искренности заявлений коалиции о том, что образование и его качество являются приоритетом для правительства. Поиском проблемы правительство не занимается, в то же время фон создают попытки высмеять право учителей на забастовку или вообще запретить ее проведение.