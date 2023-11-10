Центристы: без Каи Каллас Эстония справится, без учителей – нет!(10)
Правление Центристской партии в день забастовки учителей выступило с публичным заявлением. Приводим его в полном объеме:
Центристская партия поддерживает право учителей на забастовку, а также их требование к правительству повысить зарплату в соответствии данным ранее обещанием. Правительство Каи Каллас подвело учителей. Предложение коалиции повысить педагогам зарплату на 1,7 процента выглядит издевательством.
Особенно циничным со стороны Каи Каллас было связать повышение зарплат учителям с требованием поддержать введение автоналога. Это еще раз показывает ее высокомерное отношение и незнание реальной жизни. Репликой о том, что предыдущее повышение зарплат нивелировала рекордная инфляция, премьер-министр дала понять педагогам, что „вам и так хватит“. Центристская партия призывает правительство не читать нотации, а выполнять свои обещания.
До сих пор повышения заработной платы учителей были нерегулярными и довольно скромными. Да, в последний раз минимальная зарплата учителя была повышена на 24%, однако это не означает, что правительство теперь должно постоянно напоминать об этом. Сколько педагоги должны мечтать о следующем существенном повышении зарплаты?
До тех пор, пока инвестиции в образование не станут для государства приоритетом, будет нечестно предъявлять высокие требования к системе образования и учителям. Сейчас государственная поддержка образования не позволяет выплачивать педагогам конкурентоспособную зарплату. Должен быть не дефицит педагогов, а конкуренция за рабочие места в сфере образования. Образованное население является основой общества и независимого государства.
Сигналы, которые правительство посылает работникам образования, вызывают сожаление, а также вопросы к искренности заявлений коалиции о том, что образование и его качество являются приоритетом для правительства. Поиском проблемы правительство не занимается, в то же время фон создают попытки высмеять право учителей на забастовку или вообще запретить ее проведение.
Разговоры Министерства образования и науки о незаконности забастовки, наставления премьер-министра Каи Каллас учителям о том, что они, прежде чем бастовать, должны вспомнить размер своей зарплаты – все это говорит о том, что у правительства отсутствует понимание специфики работы преподавателей, сегодняшней ситуации и будущего.
Система образования испытывает нехватку учителей. Со временем эта проблема лишь усугубляется, в будущем затронет не только учебные классы, но позже рынок труда и экономику в целом. Нагрузка учителей непропорциональна их сегодняшней зарплате, поэтому многие квалифицированные педагоги уходят из профессии. Средний возраст учителей постоянно увеличивается, молодые специалисты не спешат приходить в школы, а каждый пятый учитель не имеет необходимой квалификации.
Мы ждем, что в сфере образования будут проведены масштабные реформы с целью соответствовать требованиям современного рынка труда и обеспечивать последовательный рост экономики. Требования к педагогам со стороны государства, родителей и работодателей становятся все выше, тогда как непосредственно ученый процесс – это всего лишь часть учительской нагрузки. Степень ответственности учителей за детей и их будущее невозможно оценить в цифрах или словах. Центристская партия поддерживает право учителей получить от правительства конкретный ответ и требовать выполнения данного им обещания. Мы поддерживаем право работников образования быть услышанными и призываем правительство к конструктивному сотрудничеству с целью найти решение, удовлетворяющее все стороны и способствующее развитию Эстонии. Без Каи Каллас Эстония справится, без учителей – нет!
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