В порту Мууга обнаружили большую партию кокаина

В ходе проведенного в порту Мууга 8 сентября досмотра чиновники Налогово-таможенного департамента обнаружили 321,7 килограмма белого порошкообразного вещества, содержащего 260,6 килограмма кокаина. Это самая крупная партия кокаина, обнаруженная таможенниками в этом году.

В ходе таможенного досмотра были проверены находящиеся на таможенном складе Мууга контейнеры с арахисом, происходящие из Никарагуа, из порта Коринто. Товар прибыл в порт Мууга через порт Антверпен (Бельгия). В контейнере находились семь черных спортивных сумок на колесах, которые были завернуты в синий полиэтилен и содержали белое порошкообразное вещество. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин.

Как сообщил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела MTA Рауль Коппельмаа, на основании собранных в ходе процедуры данных можно сделать вывод, что преступники не забрали наркотическое вещество в порту Антверпена. „Этот случай еще раз подтверждает высокий профессионализм наших чиновников и необходимость сотрудничества как с другими правоохранительными органами, так и с частным сектором в препятствовании международной наркоторговле“, - сказал Коппельмаа.

Досудебное расследование уголовного дела проводит служба по борьбе с наркотиками следственного отдела MTA совместно с государственной прокуратурой.

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