Кылварт в день забастовки: планируем повысить плату за классное руководство до 200 евро

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, исходя из обещаний государства и коалиционного соглашения, которое было подписано весной правящими партиями, все учителя имеют законное право рассчитывать на повышение зарплаты. „Партнеры по коалиции поставили задачу в течение четырех лет довести зарплату учителей до 120% от средней зарплаты. Однако в государственном бюджете на 2024 год запланировано повысить минимальную заработную плату лишь на 1,77% и увеличить долю фонда дифференциации всего на 2,5%, – сказал Кылварт. – Несомненно, зарплату учителям необходимо увеличить, это очень важно. Кроме того, минимальная зарплата должна быть одинаковой по всей Эстонии, но при этом основываться на рабочих задачах каждого учителя. Поэтому все квалифицированные педагоги, независимо от того, в каком регионе они работают, должны получать достойную оплату своего труда, а государство должно вносить равный вклад в заработную плату учителей“.

Мэр признал, что хотя забастовка и является крайней мерой, это – действенный способ привлечь внимание общества и государства к одной из важнейших проблем в системе образования, последствия которой выходят далеко за рамки сегодняшнего дня. „Мы понимаем и поддерживаем стремление учителей получать за свой труд честную и справедливую зарплату, а также хотим внести свой вклад, повысив со следующего года в Таллинне ставку оплаты за классное руководство. Эта ставка определяется местным самоуправлением и покрывается из городского бюджета“, – пояснил Кылварт.

Минимальные ставки оплаты за выполнение обязанностей классного руководителя обсуждались при подготовке городского бюджета на следующий год. Соответствующее предложение обсудит городское собрание ходе утверждения бюджета 2024.