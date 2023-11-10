ФОТО | В ледовом холле „Тондираба“ готовятся к прощальному матчу Анетт Контавейт

Посмотрите как проходит подготовка к прощальному матчу Анетт Контавейт в ледовом холле „Тондираба“.
Увлекательная программа
После прощального матча с Онс Контавейт даст большое интервью, дирижером которого станет Роальд Йоханссон. На мероприятии выступит и группа Smilers, любимый ансамбль Контавейт.
Но главным событием вечера, конечно же, станет прощальный поединок Контавейт с ее давней подругой. „Несмотря на то, что Онс старше меня на год, мы вместе играли на юниорских турнирах и успели узнать друг друга. Она невероятно дружелюбный, прямой и искренний человек, и ни один игрок не скажет о ней плохого слова. Я была шокирована, как быстро она согласилась, не задавая никаких вопросов. Она сразу была согласна и была очень довольна, что я пригласила именно ее“, - рассказала Контавейт.
Delfi TV проведет прямую трансляцию с прощального матча Контавейт 11 ноября в 16:00. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi. Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletitasku.
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