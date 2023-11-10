ФОТО | В ледовом холле „Тондираба“ готовятся к прощальному матчу Анетт Контавейт

Но главным событием вечера, конечно же, станет прощальный поединок Контавейт с ее давней подругой. „Несмотря на то, что Онс старше меня на год, мы вместе играли на юниорских турнирах и успели узнать друг друга. Она невероятно дружелюбный, прямой и искренний человек, и ни один игрок не скажет о ней плохого слова. Я была шокирована, как быстро она согласилась, не задавая никаких вопросов. Она сразу была согласна и была очень довольна, что я пригласила именно ее“, - рассказала Контавейт.